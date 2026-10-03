Bentornata Malesia: GP del Bahrein in trasferta a Sepang

La F1 torna in Malesia dopo quasi un decennio: date le situazioni geopolitiche attuali, il Gran Premio del Bahrein si sposta su suolo asiatico, con il circuito di Sepang che ritorna dopo 9 anni.
L’ultima volta a Sepang
Nel 2017, l’ultima volta che le monoposto hanno tagliato il traguardo del circuito malese, arrivò sul podio l’appena ventenne Max Verstappen, seguito dall'ancora tre volte campione del mondiale Lewis Hamilton, con un giovane Daniel Ricciardo a concludere il podio.
Per la Ferrari l’allora pilota Sebastian Vettel chiuse al quarto posto dopo una magnifica rimonta dal fondo della griglia. Il pilota tedesco detiene tuttora il record di vittorie sul circuito, ben 5: 4 alla Red Bull e una in rosso.
Prove libere: Verstappen e Leclerc dettano i tempi
Le prove libere sul circuito di Sepang si aprono alle 6.30 ore italiane di venerdì, con una prima fase caratterizzata da caldo e pista sporca.
A catturare l’attenzione fin dai primi giri è la Mercedes, che per l’appuntamento porta in pista una livrea speciale dedicata a Petronas, il suo sponsor malese.
La prima sessione di prove si chiude con il miglior tempo fatto registrare da Max Verstappen, seguito da Russell e poi dal compagno di squadra Hadjar.
Nella seconda sessione di prove libere il meteo concede una tregua e la pista, progressivamente più gommata, permette ai piloti di abbassare i tempi.
A imporsi è Charles Leclerc, che porta la Ferrari in cima alla classifica con un giro in 1:37.528. Alle sue spalle chiude Isack Hadjar, distante appena 99 millesimi, mentre Lando Norris completa i primi tre a 137 millesimi di distanza.
Max Verstappen termina quarto davanti a Lewis Hamilton, confermando un equilibrio serrato tra Ferrari, Red Bull e McLaren in vista delle qualifiche.
Qualifiche: prima pole stagionale per Verstappen
Max Verstappen detta il ritmo fin dal Q1 e si conferma al vertice anche nelle due fasi successive, conquistando la prima pole position della stagione. Nel decisivo tentativo del Q3, l’olandese trova un giro particolarmente efficace nel tratto centrale e chiude in 1:35.130, staccando di quasi tre decimi Lewis Hamilton.
Il britannico porta la Ferrari in prima fila, mentre Isack Hadjar (1:35.558) ottiene un brillante terzo tempo e conferma la competitività della Red Bull sul tracciato malese.
Il francese dovrà, però, scontare cinque posizioni di penalità per la sostituzione del motore termico: Kimi Antonelli, quarto al termine della sessione, avanzerà così sulla terza casella della griglia.
1. Max Verstappen — Red Bull: 1:35.130
2. Lewis Hamilton — Ferrari: 1:35.428
3. Kimi Antonelli — Mercedes: 1:35.631