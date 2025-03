Pirlo - New York City FC, matrimonio imminente

Le voci degli ultimi giorni sembrano aver trovato un fondamento tra ieri e oggi: Andrea Pirlo, fotografato a New York nei giorni scorsi in vacanza, è vicinissimo al trasferimento nella grande mela, nel New York City FC, società fondata lo scorso anno ma già attivissima sul mercato.

Il giorno fissato per il debutto dovrebbe essere il 13 luglio, ed insieme a Pirlo ci sarà un altro grandissimo nome in campo con lui: si tratta di Frank Lampard, appena rientrato dal prestito al Manchester City dopo aver firmato il contrato con la società Newyorkese, satellite degli Sky Blues.

Ancora incerta la durata del contratto che il centrocampista firmerà, non dovrebbe comunque essere superiore a due anni. Una scelta chiara quella del Maestro, che ha deciso di chiudere la sua carriera in Europa e probabilmente anche in Nazionale, trasferendosi negli Stati Uniti per i mesi futuri.