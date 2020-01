Calciomercato- Le trattative del giorno: Piatek lascia il Milan, Kouame ad un passo dalla Fiorentina

CMancano solamente tre giorni ormai alla fine di questo bellissimo mercato di Gennaio che ha visto molte trattative importanti, tra cui l'approdo di Christian Eriksen all'Inter, il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan e l'acquisto del promettente Dejan Kulusevski da parte della Juventus.

È sempre meno rossonero il futuro di Krzysztof Piatek. L'attaccante polacco, arrivato lo scorso anno tra le fila del Diavolo, è stato protagonista di una prima metà di stagione non ai livelli di quella scorsa e ciò ha spinto la dirigenza milanista a cercare di monetizzare dalla cessione dell'ex Genoa. Nelle scorse settimane Piatek sembrava vicino alla Premier League con Aston Villa e Tottenham in pole, ma il numero 9 approderà in Bundesliga dove l'Hertha Berlino è ad un passo da acquisire le prestazioni del giocatore per 27 milioni. Il Milan cerca di vendere anche l'esubero Ricardo Rodriguez, ma ha rifiutato il prestito che gli era stato proposto dal Napoli. Per lo svizzero, dunque, si riapre la pista PSV Eindhoven. Lascia il Milan anche Suso con destinazione Siviglia sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, il quale può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, a favore della società andalusa.

Il colpo del giorno lo serve la Fiorentina, la quale acquista Christian Kouame dal Genoa per 11 milioni più bonus. L'ivoriano al momento è ai box per la rottura al crociato, ma è un giocatore promettente che ha fatto molto bene nella prima parte di stagione. La società viola chiude anche per Alfred Duncan, la cui ufficialità potrebbe arrivare a breve, e per Sofyan Amrabat dell'Hellas Verona, il quale arriverà a giugno.

Si rafforza anche il Genoa che ufficializza Masiello e blocca il centrale di difesa Adama Soumaoro del Lille e Juan Iturbe. Il Parma perde Luigi Sepe, ma riesce subito a rimpiazzarlo: è vicino Ionut Radu, a breve arriverà l'ufficialità.

All'estero il Chelsea insiste per avere Mertens sin da subito, ma il Napoli, che nel mentre ha chiuso per giugno per Andrea Petagna, fa muro. Il Tottenham, invece, rimpiazza Christian Eriksen riscattando ufficialmente Giovani Lo Celso dal Betis Siviglia e prelevando Steven Bergwjin dal PSV​​​​​​​.