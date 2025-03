Dzeko: "Solo con una grande offerta potrei pensare di andarmene"

Edin Dzeko, attaccante del Manchester City, ha parlato ai microfoni di Goal.com riguardo al proprio futuro. Ecco le parole dell'attaccante bosniaco:

"Un giorno ho firmato con questo club, il giorno dopo con quest'altro. Ormai ci sono abituato. Io non so nulla delle voci di mercato. Non so cosa sia vero e cosa non lo sia. Io so soltanto che col Manchester City ho un contratto di tre anni. Se arrivasse un'offerta irrinunciabile forse potrei anche andare via, ma è stupido parlarne ora, perché al momento non è mai arrivata".