Arrivano i primi colpi di mercato, Avellino: preso Biraschi

Ad Avellino non si va mai in vacanza, soprattutto quando finisce il campionato. Ebbene si, dopo il rinnovo di Enzo de Vito, attuale direttore sportivo, arriva anche la firma del primo calciatore biancoverde che vestirà la futura maglia della stagione sportiva 2015/2016 dei lupi.

Si tratta di Davide Biraschi classe 1994 che sigla con il sodalizio Irpino un contratto triennale. Davide in passato ha vantato presenze in Nazionali Under 19, Under 20 e B Italia. Nella stagione conclusa a Grosseto ha realizzato 11 presenze tutte nel finale di campionato, nel quale ha avuto un minutaggio di 916 minuti giocati. L'attuale valore di mercato è pari a 175 mila euro.

Ecco il comunicato ufficiale L’A.S. Avellino comunica di aver ingaggiato dal Grosseto, a titolo definitivo, il difensore Davide Biraschi, classe ’94. Il calciatore, che vanta presenze con le Nazionali Under 19, Under 20 e B Italia, ha sottoscritto un accordo triennale.

