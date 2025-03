De Gea, futuro Merengue? L'accordo sembra vicino

In Spagna si parla già di mercato e di ricostruzione per il Real Madrid: la stagione che si sta per concludere non porterà altri titoli alle Merengues, che nel 2015 sono ancora a secco di vittorie, e potrebbero restare tali. Oltre al futuro di Carlo Ancelotti, si discute anche quello di una colonna come Iker Casillas: le sue possibilità di rimanere sono bassissime e le prestazioni non totalmente convincenti obbligano a lasciare aperti punti di domanda.

Dal canto suo però, la dirigenza sembra avere già deciso: via Iker, dentro David De Gea. L'interessamento per il giovane portiere spagnolo del Manchester United non è sicuramente una novità, ma mai come in queste ore le parti sembrano vicine: in terra iberica parlano di un accordo già raggiunto tra il giocatore e il club capitolino, che a questo punto deve però anche accontentare le richieste dei Red Devils, difficilmente disposti a scendere sotto i 40 milioni di Euro. Potrebbe entrare nella trattativa anche Gareth Bale, il cui valore di mercato è sicuramente molto più alto: l'interesse dello United è comunque vivo.

In Inghilterra, in caso di partenza di De Gea, si fanno già i primi nomi per l'eventuale sostituto: Petr Cech, numero uno del Chelsea che ha ceduto il posto a Courtois; Hugo Lloris, paratutto del Tottenham; Samir Handanovic, saracinesca dell'Inter. Proprio quest'ultimo sembra il candidato numero uno a difendere i pali dello United: lo sloveno potrebbe esaudire il suo desiderio di giocare in Champions e l'Inter ha bisogno di fare cassa. Potrebbe essere lui il nome giusto?

In caso queste operazioni andassero in porto, si innescherebbe un valzer di portieri tutto da vedere, perchè anche la Roma è a caccia di un estremo difensore, e su Casillas resta sempre forte l'interesse dell'Arsenal, che già la scorsa estate lo aveva corteggiato. Si preannuncia un'estate di fuoco.