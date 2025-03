Napoli: ufficiale l'acquisto di de Guzman

Finalmente è ufficiale, Jonathan de Guzman è un giocatore del Napoli. Come sempre è stato un Tweet del presidente Aurelio De Laurentiis a dare il benvenuto al neo-acquisto Azzurro. Probabilmente arriva in leggero ritardo l'acquisto del mediano Olandese, che ormai non potrà più essere inserito della lista UEFA per il preliminare di Champions League.

Il Napoli ha dovuto sborsare 6 milioni di €uro per acquistare de Guzman dal Villarreal. Il talentuoso centrocampista olandese ha firmato un contratto quadriennale da 2 milioni di €uro a stagione.