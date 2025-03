Roma e Inter beffate, Yedlin è del Tottenham: "Ecco perché ho scelto gli Spurs"

Non sarà in Italia il futuro di DeAndre Yedlin. Il difensore statunitense, infatti, è un nuovo calciatore del Tottenham. Ad annunciarlo, come si può vedere in foto, è lo stesso club inglese tramite il proprio account Twitter. Il ventunenne, che ha disputato un ottimo mondiale, piaceva anche a Roma e Inter.

Il terzino ha firmato un contratto quadriennale, ma resterà un'altra stagione allo Seattle Sounders. “Sono molto entusiasta di giocare in Premier League e mettermi alla prova contro alcuni dei migliori giocatori al mondo – le sue prime parole a SpursTv –. Le strutture sono le migliori in Europa, se non nel mondo. Il Tottenham è un grande club, sono molto contento! Ho scelto questa piazza perché è una grande squadra con un nuovo allenatore ed uno stile che si adatta al meglio alle mie caratteristiche. Ne ho parlato molto anche con Klinsmann (ct USA, ndr) e lui mi ha sostenuto in questa scelta”.