Milan, è fatta per Diego Lopez

"E' fatta al 99%". Questa l'affermazione di Galliani dopo l'incontro avvenuto stamane a Forte dei Marmi con Manuel Garcia Quilon, agente del portiere spagnolo.

La trattativa è in fase di definizione e si concluderà sulla base di un trasferimento a costo zero dal Real e un accordo pluriennale con l'estremo difensore. Nelle ultime ore l'operazione sembrava essersi arenata a cause delle divergenze sull'ingaggio - 4 milioni richiesti dall'entourage del giocatore contro i 2,5 proposti dai rossoneri - e si vociferava che il Milan avesse virato su Perin del Genoa. Ma i colloqui sono proseguiti nella notte e poco fa è arrivata la fumata bianca.

Con l'arrivo di Diego Lopez è sempre più probabile la partenza di uno tra Agazzi - il maggiore indiziato - e Gabriel. L'ormai ex portiere del Real - 32 anni - in carriera ha difeso anche la porta del Villarreal (dal 2007 al 2012) e del Siviglia (da luglio 2012 a gennaio 2013).