Sassuolo: Pegolo ai box, serve un numero uno

Frattura prossimale della tibia sinistra. Una mazzata, per Pegolo e per il Sassuolo. Il responso medico ha confermato le prime impressioni e il portiere si è già sottoposto, nella giornata di ieri, all'intervento chirurgico necessario a ridurre la frattura. Incerti, ad oggi, i tempi di recupero. Tra 40 giorni previsti altri esami per monitorare lo sviluppo della situazione.

Con il portiere titolare ai box, Di Francesco corre ai ripari e sonda il mercato dei numeri uno per trovare un'alternativa d'esperienza. I nomi più gettonati sono quelli di Puggioni, secondo di Bardi al Chievo, e Benassi, protagonista al Sassuolo nel 2007/2008, ma a stuzzicare è Agazzi.

L'ex Cagliari è approdato al Milan in questa stagione, ma non ha convinto nelle prime uscite la dirigenza rossonera. Il diavolo sta stringendo per Diego Lopez, in uscita da Madrid, e l'arrivo del portiere spagnolo potrebbe liberare Agazzi, restio a restare come terza scelta alle spalle anche dell'inossidabile Abbiati.

La situazione è in divenire, il Sassuolo ha fretta e attende impaziente notizie da Milano.