Cesena: il sogno si chiama Borriello

E' costantemente al lavoro Rino Foschi. Il d.s. del Cesena non si ferma un secondo, vuole dare nelle mani di Bisoli una squadra pronta a lottare per la permanenza in Serie A. Dopo aver sondato il terreno per Babacar della Fiorentina( reduce da un'ottima stagione con la maglia del Modena), e per Radosevic del Napoli, è partita una chiamata alla Roma. Il sogno nel cassetto della squadra emiliana si chiama Marco Borriello. Sarebbe sicuramente un rinforzo di spessore per una squadra che punta alla salvezza. L'ostacolo maggiore è però l'elevato ingaggio nel giocatore napoletano. Oltre a Borriello, interessa anche il giovane Sanabria, messosi in mostra in precampionato con la squadra di Rudi Garcia.