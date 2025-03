Impazza il mercato: il punto sulle principali squadre della Serie A

Siamo agli inizi di Agosto e si fanno tantissimi nomi in entrata per ogni squadra. Facciamo un riepilogo sulle trattative in corso e sugli arrivi delle principali squadre di Serie A. Sicuramente le squadre che si sono mosse meglio sul mercato sono la Juve, la Roma e l'Inter, con la Lazio che non è rimasta di certo a guardare. Ci si aspettava sicuramente qualcosa di più dal Napoli e dal Milan.

Andiamo con ordine partendo dai Campioni d'Italia. La Juve, dopo il clamoroso addio di Conte, ha accelerato tutte le trattative che erano in corso, portando a Vinovo ben 4 giocatori: il giovane e promettente attaccante spagnolo Morata, l'esperienza di Evra( vincitore di ben 5 Premier League e 1 Champions con la maglia del Manchester United), l'emergente Pereyra dall'Udinese e Romulo. Ma l'acquisto più importante per i bianconeri sarebbe la permanenza di Arturo Vidal, cercato dalle più forti squadre d'Europa, con lo United pronto a sfruttare la minima esitazione del centrocampista cileno. Di sicuro Allegri ha a disposizione la squadra più forte della Serie A, e sarà un obbligo per lui confermare la vittoria dello scorso anno. Il compito di Marotta, in questo periodo, sarà quello si sfoltire la rosa e quindi di cedere i giocatori in esubero.

La squadra che si è mossa maggiormente sul mercato è stata la Roma di Rudi Garcia. Sabatini è il cannibale del mercato e non si è lasciato scappare quasi niente. Ha rinforzato il reparto difensivo con gli arrivi di Astori(soffiato alla Lazio), Emanuelson e Ashley Cole; a centrocampo sono arrivati il giovane Salih Uçan e l'esperto Seydou Keita. Fiore all'occhiello del mercato giallorosso è però Iturbe. Il giovane attaccante argentino è stato al centro del mercato per tantissime settimane, lo voleva la Juve, il Napoli, il Milan, ma a spuntarla è stato ancora una volta Sabatini. L'unica preoccupazione del momento per la Roma, è la questione fair play finanziario. Per farsi trovare in regola per la prox stagione, i giallorossi dovranno cedere qualcuno e fare cassa. I giocatori in lista di sbarco sono Destro e Ljajic. Si fa forte l'interesse per l'ex attaccante del Siena da parte del Wolfsburg, che avrebbe offerto una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di €, vedremo nei prossimi giorni come evolverà la trattiva.

Chi si sta muovendo silenziosamente, ma che sta costruendo una squadra di tutto rispetto è l'Inter. Dopo aver preso Vidic(svincolato dallo United), Dodò dalla Roma e M'Vila, sono praticamente fatti Osvaldo e Medel. Si è mosso benissimo Ausilio sul mercato, nonostante la poca liquidità disponibile, riuscendo a piazzare anche i giocatori in esubero (sembra fatta per Schelotto e Taider al Southampton). Adesso Mazzarri, che ha chiesto l'acquisto di un esterno (diventa di attualità il nome dell'ex Biabiany), ha a disposizione un'ottima squadra per puntare quantomeno alla qualificazione in Champions League.

Ci si aspettava un mercato sicuramente più movimentato da parte del Napoli in vista del preliminare di Champions League, ma non è stato così. Visti i tanti giocatori in esubero (Gargano, Britos, Vargas, Pandev, Dzemaili) stenta ad arrivare il centrocampista che tanto vuole Rafa Benitez. Si sono fatti tantissimi nomi in questi mesi, si è passati da Gonalons a Sandro, da Javi Garcia a Kramer, fino al nome che impazza nelle ultime settimane, Marouane Fellaini, ma ancora nessuno è arrivato alla corte di Benitez. I volti nuovi sono quelli del difensore centrale Kalidou Koulibaly( che ha davvero stupito tutti nelle prime amichevoli), e quello di Michu. Di sicuro l'ossatura del Napoli, terzo nella scorsa stagione, è ottima, ma serve qualcosa in più per provare ad impensierire i Campioni in carica della Juventus. Mentre si fanno dei passi avanti nella trattativa per Fellaini, il nome nuovo è quello del difensore della Sampdoria Shkodran Mustafi. Il difensore Campione del Mondo, ha tanti estimatori, ma un'offerta che si aggira intorno ai 10 milioni farebbe vacillare il d.s. Osti.

Chi sta deludendo, sia per quanto riguarda le amichevoli precampionato sia per quanto riguarda il mercato è il Milan. Dopo le tre partite nella Guinness Cup , sono venuti a galla tutti i probelmi della squadra rossonera. Di sicuro non possono bastare gli acquisti di Alex e Rami per colmare le evidenti lacune che presenta la squadra di Filippo Inzaghi. D'altro canto il nuovo tecnico rossonero non può certo fare miracoli con una rosa che lo scorso anno è arrivata ottava perdendo addirittura 13 partite (più del 30% delle partite giocate). A preoccupare è anche l'immobilismo di una società che sembra sempre di più allo sbando. Visti i nomi che circolano in orbita milanista (Cerci, Campbell, Lavezzi, il ritorno di Taarabt), sorge spontanea una domanda: una squadra che ha così tante lacune in mezzo al campo ed in difesa, ha davvero bisogno di un'attaccante esterno? Staremo a vedere come evolverà il precampionato e il mercato rossonero, ma i dubbi ad un mese dall'inizio del Campionato sono davvero tanti.

Chi ha sorpreso invece è la Lazio di Lotito. Il presidente biancoceleste, nonostante i continui contrasti con la tifoseria, non è rimasto a guardare, e si è assicurato ben 5 giocatori, e non sembra volersi fermare qui. Dopo aver rispedito al mittente ogni offerta per Candreva, Tare ha portato a Formello prima Djordevic, Basta e Parolo, rispettivamente dal Nantes, dall'Udinese e dal Parma, e poi ha chiuso per De Vrij( uno dei difensori migliori del Mondiale) e per l'esperto terzino sinistro Braafheid. E' di stamane la notizia che vede Vlaar(compagno di reparto di De Vrij nella nazionale Olandese, terza ai Mondiali Brasiliani) vicinissimo a vestire la maglia della Lazio. L'Aston Villa ha abbassato le pretese sul cartellino del difensore centrale e sembra intenzionata ad accettare un'offerta di circa 7 milioni, vedremo nei prossimo giorni se il d.s. biancoceleste riuscirà a spuntarla. In alternativa a Vlaar si fanno i nomi di Brouma( del PSV) e dello svincolato Rafa Marquez.

Non sarà comparabile al mercato della Premier League e della Liga, ma la Serie A non sta di certo a guardare.