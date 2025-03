Scontro tra Juventus e Milan per Lavezzi

A volte ritornano. E’ il caso di Ezequiel Lavezzi, che scatenerà un’altra asta di mercato tra Juventus e Milan, dando vita ad una saga iniziata l’estate scorsa con Carlos Tevez e quest’anno, seppur inutile, di Juan Iturbe. Sarebbe un gran ritorno in Italia, di un giocatore talentuoso, titolare con la sua Argentina nella finale Mondiale persa al Maracana.

I rapporti però tra Juventus e PSG non sono tra i migliori, ai transalpini non è andato giù l’atteggiamento della Juventus nei confronti di Coman e le strategie per Rabiot. “La Juve si è mossa rispettando le regole” controbatte Marotta. Nonostante le opposizioni che costruirà il PSG, la Juventus un accordo di massima con il giocatore e il suo entourage lo aveva. Pupillo di allegri, l’ex Estudiantes e Napoli può svolgere tutti i ruoli offensivi, andando a ricoprire la richiesta di Allegri, portare a Torino una prima punta.

Capitolo Milan, Galliani ha telefonato a Jean Claude Blanc, per avere informazioni, ma la risposta è stata secca: nessuno dei nostri attaccanti è in vendita. Ma tutto lascia pensare che questa sia la solita frase di rito, per ogni trattativa che si intavola. Ed anche con l’arrivo imminente di Angel di Maria potrebbe far partire il Pocho. Nel 2012, quando il PSG lo acquistò dal Napoli, spese 30 milioni, con un ingaggio importante, ben 5. Ma la Juventus anche in questo caso sembra in vantaggio nella trattativa, vista la probabile partenza di Arturo Vidal allo United. Nelle ultime ore, la rivista britannica Metro ha annunciato che il cileno abbia superato le visite mediche con il Manchester.