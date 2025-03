Ospina è il nuovo portiere dell'Arsenal

Arsene Wenger aveva detto di volersi regalare un nuovo portiere: detto fatto. Continua quindi lo scoppiettante mercato dell'Arsenal, che dopo Sanchez e Debuchy, si assicura anche le prestazioni di David Ospina per 3 milioni di Sterline. L'ex portiere del Nizza è stato uno degli estremi difensori più sorprendenti del Mondiale, contribuendo a portare la sua Colombia ai quarti di Finale. Wenger in un'intervista ha anche detto che il numero 1 resterà l'attuale portiere Szczesny, ma se Ospina farà vedere delle buone cose in allenamento potrebbe insidiare il posto da titolare del portiere polacco.

Intanto i Gunners piombano anche su Douglas Costa. L'attaccante esterno brasiliano, dopo la rottura con lo Shaktar Donetsk, è stato cercato fortemente dal Milan, che non ha però a disposizione la liquidità per portare a Milano il giocatore.