Samp scatenata: presi Viviano e Yepes

Finisce col botto la settimana per la Sampdoria del neo-presidente Ferrero. Dopo la cessione di Romero al Benfica, il d.s. Osti non è stato a guardare, ed ha subito trovato il sostituo del portiere argentino; accordo raggiunto col Palermo per il portiere Viviano. L'estremo difensore, che la scorsa stagione è stato in prestito all'Arsenal, arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ma Osti non si è fermato, e ha trovato anche l'accordo con il capitano della Colombia Mario Yepes. Il difensore centrale, che la scorsa stagione ha disputato un ottimo campionato con la maglia dell'Atalanta, era svincolato: domani ci sarà l'incontro per la firma. Ma la Samp è scatenata anche sul fronte attacco. Dopo le voci su Osvaldo, sembre in dirittura d'arrivo la trattativa con il Catania per Gonzalo Bergessio. Resta da battere la concorrenza della Fiorentina, che vorrebbe l'attaccante argentino come alternativa a Rossi e Gomez.