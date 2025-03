PSG: arriva Di Maria, Cavani via?

Giorni di duro lavoro sul fronte mercato per il PSG. Sembra ormai quasi tutto pronto per l'arrivo di Angel Di Maria nella capitale Francese. Non ci sono pìù dubbi, il giocatore argentino è ormai con la valigia pronta e sta per salutare il Real e Carlo Ancellotti, che si era opposto con fermezza alla cessione, ma alla fine la volontà del giocatore di essere ceduto ha avuto la meglio. E' Marca a comunicare l'indiscrezione, affermando che nel fine settimana, Di Maria sarà a tutti gli effetti un giocatore del PSG. Il Real incasserà circa 65 milioni di €, e all'attaccante argentino andranno circa 8 milioni a stagione.

Sembra invece quasi certa la cessione di Ednison Cavani. L'attaccante uruguaiano non è partito per la Tournèe Asiatica della squadra transalpina, dando l'ennessimo segnale a favore della cessione. Il rapporto non idilliaco con il tecnico Blanc, e il ruolo di comprimario di Ibrahimovic hanno fatto il resto. Il Matador, che piace tantissimo a Van Gaal, potrebbe accasarsi allo United, dando al PSG la liquidità per trovare un sostituto di tutto rispetto.