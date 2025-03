Colpo Psg, preso Serge Aurier

Altro colpo di mercato in casa Psg. I Campioni di Francia hanno messo le mani su uno dei terzini destri più promettenti del panorama Mondiale, Serge Aurier ( classe 1992). Dopo un Mondiale giocato ad altissimi livelli, tutti i top-club d'Europa avevano messo gli occhi sul giovane terzino destro Ivoriano, ma ancora una volta è stato il Psg ad avere la meglio. L'ormai ex giocatore del Tolosa, ha svolto stamane le visite mediche, per poi recarsi in sede per la firma del contratto.

Intanto continuano insitenti le voci di un'offerta del Psg per Angel di Maria.