Voller allontana Kramer dal Napoli

E' stato abbastanza chiaro Rudi Voller: "Ho letto i giornali Italiani, ma sono soltanto voci. E' normale che dopo una stagione giocata ad alti livelli e la vittoria del Mondiale, si sentano queste voci. Kramer è un giocatore su cui puntiamo tantissimo, e dopo un'altra stagione in prestito, tornerà a vestire la maglia del Leverkusen". Il Direttore Sportivo del Bayer Leverkusen non ha usato mezzi termini nell'intervista rilasciata al sito rp-online.de, Kramer difficilmente verrà ceduto.

Le parole dell'ex giocatore e allenatore della Roma, che sono diamentralmente opposte alle dichiarazioni ( «È vero, c'è un contatto con il Napoli, l’offerta è interessante, soprattutto perché Benitez è un grande allenatore e ci sarebbe l'opportunità di giocare la Champions. Ma al momento non posso dire altro») rilasciate ieri dal giovane centrocampista tedesco alla Bild, hanno spiazzato la dirigenza del Napoli, che adesso ha a disposizione due possibilità: virare su qualche altro giocatore ( continuano le voci incessanti su Lucas Leiva e Sandro), oppure provare a rilanciare per Kramer, cercando di mettere in difficoltà il Bayer Leverkusen.

Intanto prosegue il ritiro a Dimaro, dove oggi si svolgerà la prima amichevole estiva contro la FelarpiSalò.