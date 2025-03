La Juve non si ferma, dopo Morata arriva anche Pereyra

La Juve non si ferma sul mercato, dopo l'acquisto di Morata, in dirittura d'arrivo anche Pereyra dall'Udinese (fonte SkySport). Il centrocampista argentino, in grado di ricoprire davvero molti ruoli, andrà a rinforzare il già fortissimo centrocampo della Juve, che però potrebbe perdere uno tra Vidal e Pogba.

La formula dell'acquisto dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 12 milioni; la firma ufficiale avverà lunedì. Marotta è riuscito ad anticipare e battere quindi la concorrenza dell'Inter, che adesso punterà tutto sul cileno Medel.

Sul versante Evra, non dovrebbe esserci nessun problema. Dopo lo standby dovuto all'addio di Conte, il terzino francese, non convocato da Van Gaal per la tournèe americana del Manchester United, dovrebbe appordare a Torino nella prossima settimana.