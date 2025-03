Suarez al Barcellona, ora è ufficiale

E' arrivato finalmente l'annuncio ufficiale: Luis Suarez è un giocatore del Futbol Club Barcellona. La conferma arriva da entrambi i club che nell'ultimo incontro, tenutosi a Londra, hanno trovato l'accordo per una cifra che fa strabuzzare gli occhi, quasi 80 milioni. L'annuncio è slittato di quasi una settimana perchè il Barca provava continuamente ad inserire nell'affare Alexis Sanchez, che nella giornata di ieri si è accasato all'Arsenal. Suarez sbarcherà a Barcellona la prossima settimana, svolgerà le visite mediche di rito e firmerà poi un contratto quinquennale.

Suarez ha salutato i tifosi e i compagni del Liverpool con una lettera apparsa sul suo sito ufficiale: «È con il cuore pesante che lascio Liverpool per una nuova vita e una nuova sfida in Spagna. Sia io che la mia famiglia ci siamo innamorati di questo club e di questa città. Ma più di tutto mi sono innamorato degli incredibili tifosi. Voi mi avete supportato e noi, come famiglia, non vi dimenticheremo mai. Saremo sempre dei tifosi del Liverpool. Spero che possiate capire perché ho preso questa decisione. Questo club ha fatto di tutto per farmi restare, ma giocare e vivere in Spagna, dove la mia famiglia vive, è il sogno e l'ambizione di una vita. Credo che adesso sia il momento giusto. Auguro tutto il bene per il futuro a Brendan Rodgers e la squadra. Il club è in buone mani e sono sicuro che avrà successo di nuovo nella prossima stagione. Sono molto orgoglioso di aver fatto la mia parte nell'aiutare il Liverpool a tornare nell'elite della Premier League e in particolare nel ritornare in Champions League. Grazie di nuovo per i bellissimi momenti e ricordi. You'll Never Walk Alone».

Non ci resta che aspettare Ottobre per ammirare il nuovo trio d'attacco del Barca: Messi-Suarez-Neymar.