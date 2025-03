Il Valzer delle Punte: da Diego Costa a Lewandowski

Con il Mondiale che sta per concludersi, finalmente sarà il calciomercato ad infiammare l'estate. E come ogni estate, il pezzo forte del mercato è costituito dagli attaccanti.

E' iniziato il valzer delle punte dal 25/30 goal a stagione, e come sempre, a nostro malincuore, girano sempre alla larga dalla Serie A.

Andiamo con ordine.

Il primo acquisto del mercato estivo è avvenuto questo inverno; il Bayern Monaco si è aggiudicato a parametro zero la stella del Borussia Dortmund Robert Lewandowski, attaccante moderno e versatile, al quale sarà affidato l'attacco della squadra bavarese. L'attaccante polacco è stato voluto fortemente da Guardiola, che non è mai stato convinto dalle prestazioni di Mario Mandzukic, e ha firmato un ricco contratto fino al 2019.

"Sono qua da pochi giorni, ma già mi sento come a casa. Sono pronto per ripartire, ho ricaricato le batterie dopo una lunga stagione. So cosa vuole dire essere al Bayern: ogni anno si punta a vincere trofei. E credo che continueremo a farlo". Ha così esordito in conferenza stampa Lewandowski, che poi si è soffermato su Guardiola, con il quale spera di trovare quel feeling che è mancato a Mandzukic: "Mi auguro di imparare in fretta il sistema dell’allenatore. Non credo sia un problema così grande imparare a giocare diversamente".

L'acquisto di Lewandowski ha dato così via a quel valzer delle punte di cui parlavamo prima.

Il secondo acquisto in ordine di tempo, è stato Diego Costa al Chelsea. Mourinho si è assicurato le prestazioni dell'attaccante Brasiliano per circa 45 milioni di €uro, pagando la clausola rescissoria. Costa è reduce da un'ottima stagione con l'Atletico Madrid, conclusasi però nel peggiore dei modi con la maglia della Spagna ai Mondiali. Diego Costa ha segnato 36 goal in 52 partite giocate con la maglia dei Colchoneros, aggiudicandosi la Liga e sfiorando anche la vittoria della Champions League.

La partenza di Diego Costa libera un posto all'Atletico Madrid e mette sul mercato le punte del Chelsea. Con Eto'o svincolato, partirà almeno uno tra Torres, Lukaku e Demba Ba, infiammando ancora di più il mercato. Quello che avrà sicuramente mercato è Romelu Lukaku, che non essendo stimato da Mourinho, partirà alla prima offerta ritenuta congrua. Più complicato il discorso per Torres; ormai trentenne Fernando, non ha più le pretendenti di una volta, partirà soltanto se il Chelsea abbasserà il costo del suo cartellino.

Il posto libero all'Atletico è stato subito preso da Mandzukic, messo in lista di sbarco dal Bayer Monaco già a metà stagione. L'attaccante croato, che non è mai riuscito ad inserirsi negli schemi di Guardiola, avrà un compito non semplice, sostituire quel Diego Costa decisivo per le vittorie dei Colchoneros. Marione Mandzukic arriva a Madrid per circa 22 milioni di €uro, e ha firmato un contratto fino al 2019. Bruciato il Milan che sperava di accapararsi le prestazioni della forte punta Croata.

Luis Suarez invece merita un capitolo a parte. El Pistolero reduce dall'increscioso morso a Chiellini, dovrebbe accasarsi al Barcellona per una di quelle cifre che fa girare la testa; Suarez rientrerà in quella cerchia di giocatori che superano gli 80 milioni di €uro, infatti la sua clausola rescissoria dovrebbere aggirarsi attorno agli 85 milioni di €uro. Suarez, reduce da una stagione pazzesca con i Reds (31 goal in 33 partite in Premier League), non potrà scendere in campo fino ad Ottobre vista la squalifica di 4 mesi rimediata ai Mondiali.

Affare in dirittura d'arrivo anche per l'Arsenal di Wenger. Alexis Sanchez è a Londra per sottoporsi alle visite mediche di rito e poi dovrebbe firmare il contratto che lo legherà ai Gunners per almeno 4 anni. Wenger si assicura le prestazioni di uno dei giocatori migliori del Mondiale. Bruciata la concorrenza di Liverpool e Juventus. Il Barca dovrebbe così avere a disposizone almeno 40 milioni di €uro per mettere a segno il colpo Suarez.

Con la cessione di Suarez e l'introito che dovrebbe abbastanza corposo, inizia a muoversi anche il mercato del Liverpool. Dopo essersi assicurati i nazionali Inglesi Lambert e Lallana dal Southampton, ed il giovanissimo Emre Can dal Bayern Leverkusen, Brendan Rodgers ha puntato Origi, Lovren e Markovic. Origi, classe 1995, di proprietà del Lille, è stato a sorpresa una delle rivelazioni del Mondiale. Rodgers si è invaghito del giovane attaccante Belga ed è disposto a sborsare anche 15 milioni, cifra alla quale il Lille sarebbe disposto a cederlo subito, ma i Francesci lo vorrebbero in perstito per almeno un'altra stagione. Più complessa la trattiva Markovic; l'esterno del Benfica si era promesso a Mourinho, ma Rodgers prova ad inserirsi, forte dei soldi incassati dalla cessione di Suarez. I Portoghesi di fronte ad un'offerta di 25 milioni di certo non starebbero a pensarci. Ultima, ma non per importanza, è la trattatica per Lovren, che sarebbe il terzo giocatore che il Liverpool acquisterebbe dal Southampton. Il difensore Croato vuole a tutti i costi accasarsi al Liverpool, infatti ha rilasciato un intervista dopo l'esclusione dal Mondiale dove esprime il forte desiderio di cambiare maglia. Dovrebbe bastare un'offerta che si aggira intorno ai 15 milioni di sterline.





E siamo solo all'inizio.