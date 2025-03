Serie A, tutti al tavolo del mercato

Il primo, vero, colpo di mercato lo mette a segno il Genoa di Preziosi. Questo il comunicato del club : “Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver raggiunto un accordo con il Siviglia Fc per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Diego Perotti. Il giocatore ha firmato un contratto quadriennale”. Dopo una stagione vissuta tra Siviglia e Boca Juniors in prestito, l'attaccante argentino cerca la definitiva consacrazione. Il calore e l'affetto del pubblico genoano potrebbe aiutarlo ad esplodere definitivamente.

Altre ufficialità riguardano Lazio e Chievo Verona. Il club di Lotito ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista della nazionale italiana Marco Parolo. Al Parma 5.5 milioni più un altro milione e mezzo di bonus legato alle presenze. Il Chievo, approfittando della retrocessione del Catania in serie B ha acquisito le prestazioni di Maxi Lopez dopo aver ceduto Cyril Thereau all’Udinese (manca l’ufficialità).

Molto attive le due milanesi, chiamate a riscattare una stagione alquanto negativa. Sebbene possano rappresentare ancora dei movimenti di contorno, in attesa di colpi più prestigiosi, gli acquisti di Vidic (all’Inter dal Manchester United a parametro zero) e di Menez ed Alex (al Milan dal Psg), possono garantire esperienza ed affidabilità a due squadre che hanno bisogno di più certezze e meno scommesse per ripartire.

La Roma è alle prese con la grana Benatia. Il calciatore, nelle ultime ore sembrerebbe vicinissimo al trasferimento al Manchester City per una cifra tra i 35 ed i 40 milioni. Da non scartare la possibilità di vedere inserito nell’affare anche l’ex viola Nastasic. Nel frattempo sono avviatissimi i contatti con Emanuelson, Yarmolenko e Uçan. Gli ultimi due sono giovani talenti che da tempo Sabatini ha messo nel proprio mirino.

Si sta rifacendo il look il Torino, che dopo la cessione di Immobile, si muove per rinforzare la rosa. Ancora in attesa di capire il futuro di Cerci, ha praticamente chiuso per il ritorno di Nocerino in Italia, per il rientro di El Kaddouri, e per gli acquisti di Bruno Peres difensore dal Santos, Ruben Perez centrocampista dall’Elche e soprattutto di due attaccanti : Sanchez Mino, talentuosissimo attaccante del Boca Juniors e Josef Martinez dello Young Boys.

Il colpo del momento però, come spesso accade, è della Juventus. Dopo l’addio di Vucinic, e gli interessamenti per Evra e Morata, l’affare del momento riguarda un ragazzo che ha disputato un grandissimo campionato nel Verona, attirando l’attenzione di tutta Italia e dei grandi club spagnoli : Juan Manuel Iturbe. E’ di qualche ora fa il tweet dell’attaccante argentino ex Verona, che sarebbe entusiasta di far parte del progetto bianconero. L’offerta del club torinese dovrebbe essere di circa 20 milioni di Euro più il cartellino di Fabio Quagliarella, gradito alla dirigenza veronese e all’allenatore Mandorlini. Sbaragliata la concorrenza di Milan e Roma, con la prima che con ogni probabilità potrebbe andare su Lavezzi del Paris Saint Germain.

ATALANTA

Acquisti: Molina (C, Modena), Doudou Mangni (A, Modena), Dramè (D, Chievo Verona), Cherubin (D, Bologna), Cascione (C, Parma)

Cessioni: Giorgi (C, Cesena), Capelli (D, Cesena), Cazzola (C, Cesena), Marilungo (A, Cesena)

CESENA

Acquisti: Giorgi (C, Atalanta), Capelli (D, Atalanta), Cazzola (C, Atalanta), Marilungo (A, Atalanta), Agliardi (P, Bologna)

Cessioni: Ceccarelli (C, Bologna)

CAGLIARI

Acquisti: Capello (A, Bologna)

Cessioni: Oikonomou (D, Bologna)

CHIEVO VERONA

Acquisti: Lazarevic (A, Chievo Verona), Zukanovic (D, AA Gent), Edilmar (D, Cluj), Maxi Lopez (A, Catania)

Cessioni: Agazzi (P, Milan), Improta (C, Genoa), Dramè (D, Atalanta), Thereau (A, Udinese)

EMPOLI

Acquisti: nessuno

Cessioni: nessuno

FIORENTINA

Acquisti: Tatarusanu (P, Steaua Bucarest), Bernardeschi (C, Crotone), Babakar (A, Modena), Beleck (A, Udinese)

Cessioni: Anderson (C, Manchester United, fp)

GENOA

Acquisti: Improta (C, Chievo Verona), Perotti (A, Siviglia)

Cessioni: Lazarevic (A, Genoa), Eduardo (P, ZAG)

INTER

Acquisti: Vidic (D, Manchester United), Khrin (C, Bologna), Biraghi (D, Cittadella), Taider (C, Bologna)

Cessioni: Samuel (D, fc), Zanetti (D, fc), Cambiasso (C, fc), Belfodil (A, Parma), Benassi (C, Torino)

JUVENTUS

Acquisti: Pasquato (A, Udinese)

Cessioni: Zaza (A, Sassuolo)

LAZIO

Acquisti: Dordevic (A, Nantes), Parolo (C, Parma)

Cessioni: nessuno

MILAN

Acquisti: Agazzi (P, Chievo Verona), Alex (D, Psg), Menez (C, Psg), Saponara (C, Parma)

Cessioni: Amelia (P, fc)

NAPOLI

Acquisti: Koulibaly (D, Genk), Andujar (P, Catania), Frello (C, Verona), El Kaddouri (A, Torino)

Cessioni: Armero (c, Udinese), El Kaddouri (A, Torino)

PARMA

Acquisti: Belfodil (A, Inter), Mendes (D, Sassuolo), Acquah (C, Hoffenheim)

Cessioni: Molinaro (D, Torino), Chiricò (A, Ascoli), Saponara (C, Milan), Parolo (C, Lazio), Cascione (C, Cesena)

PALERMO

Acquisti: nessuno

Cessioni: Lafferty (A, Norwich)

ROMA

Acquisti: Sanabria (A, Sassuolo), Abner (D, Coritiba), Keita (A, Valencia), Verre (C, Udinese), Tallo (A, Ajaccio), Toloi (D, San Paolo)

Cessioni:

SAMPDORIA

Acquisti: Cacciatore (D, Verona), Rizzo (C, Modena)

Cessioni: nessuno

SASSUOLO

Acquisti: Zaza (A, Juventus)

Cessioni: Sanabria (A, Roma), Mendes (D, Parma)

TORINO

Acquisti: Jansson (D, Malmo), Martinez (A, Atletico Mineiro), Molinaro (D, Parma), Gatto (C, Lumezzane), Benassi (C, Inter), El Kaddouri (A, Napoli)

Cessioni: Immobile (A, Borussia Dortmund), El Kaddouri (A, Napoli)

UDINESE

Acquisti: Jaadi (C, Anderlecht), Riera (C, Galatasaray), Camigliano (D, Brescia), Corozo (C, LDU Quito), Torje (C, Torku Konya, fp), Armero (c, Napoli), Vydra (A, West Bromwich)

Cessioni: Neuton (D, Chapecoense), Riera (C, Watford), Maicosuel (A, Atletico Mineiro), Verre (C, Roma), Beleck (A, Fiorentina), Thereau (A, Udinese), Pasquato (A, Juventus)

VERONA

Acquisti: Chanturia (C, Cluj), Cocco (A, Albinoleffe), Laner (C, Albinoleffe), Bianchetti (D, Spezia), Lazaros Christodolopoulos (A, Bologna)

Cessioni: Cacciatore (D, Sampdoria), Frello (C, Napoli), Sgrigna (C, Cittadella)