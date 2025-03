La Juventus prende Sturaro dal Genoa

La Juventus mette a segno il primo colpo di questa sessione di mercato estiva: Stefano Sturaro è un nuovo giocatore bianconero. Il centrocampista classe 1993 è stato pagato 5,5 milioni di euro, più eventuali 2,5 di bonus legati alle presenze.

Il giocatore, già titolare anche dell'Under21, rimarrà comunque in prestito a Genova per l'anno prossimo, dove avrà la possibilità di giocare con continuità, per poi approdare a Torino nella stagione 2015/16.

Colpo interessante, soprattutto in prospettiva: tutto fa pensare che sarà lui l'erede di Andrea Pirlo, che ha firmato un contratto che va in scadenza proprio nel 2016. Un anno da vice, con il maestro come mentore, prima di prendere in mano le redini del centrocampo bianconero.

Giovane e Italiano: l'identikit perfetto per essere un nuovo giocatore della Juventus. Sturaro va a rafforzare così la colonia di prospetti dei bianconeri, che vede già giocatori come Gabbiadini, Berardi e Rugani, che sono in prestito in giro per l'Italia.

Sul giocatore c'era anche la Roma, ma nella giornata di ieri c'è stato il blitz decisivo di Marotta e Paratici. Investimento importante per la società, che sarà probabilmente ripagato in futuro. Il Genoa si assicura anche il 15% su un'eventuale futura vendita.