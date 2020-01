Serie A - Clamoroso a Bergamo! Petagna e Valoti rimontano l'Atalanta e regalano la vittoria alla Spal

Si chiude con una sorpresa la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. L'Atalanta, che chiude il primo tempo in vantaggio cade in casa contro la Spal che rimonta l'iniziale svantaggio in avvio di ripresa e lascia anche l'ultimo posto scavalcando il Genoa.

Classico 3-4-1-2 per Giampiero Gasperini con Sportiello tra i pali difeso da Toloi, Caldara e Palomino. A centrocampo De Roon e Gosens operano da fluidificanti ai fianchi di Freuler e Pasalic mentre Gomez, più avanzato sulla trequarti, agisce alle spalle di Zapata e Ilicic. Risponde con il 3-5-2 Leonardo Semplici con Berisha in porta e la retroguardia formata da Cionek, Vicari e Igor. Sulle fasce trovano spazio Strefezza e Reca con Dabo, Missiroli e Valoti centrali. In attacco c'è il tandem Di Francesco-Petagna.

Parte bene la Spal che al 3' minuto effettua il primo squillo con Strefezza, ma Sportiello ci arriva bene. Gli ospiti sono organizzati bene dietro riuscendo a contenere l'attacco avversario che, però, riesce a sfondare alla prima occasione utile. Al 16' Duvan Zapata scappa sulla sinistra e crossa basso per Ilicic che con il tacco devia magistralmente in porta. Il colombiano, riscattato ufficialmente pochi giorni da dalla società bergamasca, è in stato di grazia e fa ammattire il terzetto difensivo di Semplici. Al 32', infatti, Zapata accelera su Vicari entra in area e conclude, ma colpisce la traversa. Gli emiliani riescono a far male un istante prima dell'intervallo con Petagna che colpisce perfettamente di testa sul cross di Valoti, ma trova il palo pareggiando il computo dei legni colpiti.

Ripresa che si apre con una doccia gelata per l'Atalanta. La Spal comincia bene uscendo dagli spogliatoi e al 54' trova il pareggio con Petagna che recapita in porta l'assist di Reca. Passano solamente sei minuti e gli ospiti agguantano il vantaggio completando la rimonta grazie ad una straordinaria rete di Valoti. La formazione orobica si getta alla ricerca disperata del pareggio e costruisce una grande occasione con Pasalic che è bravo a saltare l'uomo e a calciare, ma trova il provvidenziale salvataggio di Missiroli. I padroni di casa attaccano, il Gasp toglie Caldara per inserire un altro attaccante veloce qual è Muriel, e al 76' Ilicic stoppa un cross di Gosens e serve De Roon che in corsa allarga troppo la mira e calcia sul fondo. Il forcing finale dell'Atalanta è scontato, al 94' Berisha compie un miracolo su un tiro deviato di Duvan Zapata, ma è l'ultima occasione per i padroni di casa che cadono tra le mura amiche contro una grande Spal.