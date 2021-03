L'Atalanta vince contro la Sampdoria ed aggancia la Juve al 3° posto

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, l'Atalanta si rifà in campionato battendo la Sampdoria per 2-0 ed agganciando così la Juventus al 3° posto in classifica. Un gol per tempo: apre Malinovskyi, chiude Gosens nella ripresa e nel mezzo anche una rete annullata a Maehle. Nel turno infrasettimanale, gli uomini di Ranieri saranno impegni nel derby della Lanterna contro il Genoa mentre quelli allenati da Gasperini affronteranno il Crotone.

LA PARTITA

La Sampdoria non gioca un brutto primo tempo, anzi si rende pericolosa in due occasioni con Jankto dal limite e Damsgaard, ma in tutte e due i casi Sportiello salva. L'Atalanta alza il ritmo e trova il gol del vantaggio al 40': tocco di Muriel per Malinovskyi che penetra ed insacca col sinistro all'incrocio dei pali.

Ad inizio ripresa l'Atalanta trova il raddoppio con Maehle, ma viene annullato per offside, Poco importa perchè i neroazzurri il 2-0 lo fanno al 70': Traversone di Maehle dalla destra, Gosens prende il tempo a Candreva ed in spaccats infila Audero.

L'Atalanta batte 2-0 la Sampdoria con un gol per tempo.