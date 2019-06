Atalanta- Ecco il primo colpo: arriva Luis Muriel!

L'Atalanta mette il primo tassello ad una stagione che parte con la voglia di stupire in Europa e di continuare a farlo in Italia. La priorità, in casa bergamasca, è quella di costruire una squadra che possa competere in tre competizioni. Il rinnovo della fiducia a Gasperini per Percassi è stato il primo colpo, tenere Zapata sarà la base da cui ripartire in attacco, ma intanto la Dea si cautela con un attaccante di primissimo piano. Il nome, lanciato nella tarda serata di ieri e la trattativa è praticamente chiusa, è quello di Muriel. L'accordo tra Atalanta e Siviglia è sulla base dei 15 milioni più due di bonus e sarà un trasferimento a titolo definitivo. Il colombiano parte però male nella sua nuova avventura bergamasca, causa infortunio al ginocchio occorso in Coppa America, dove è impegnato con la sua Colombia, e che lo costringerà a stare lontano tra le 6-7 settimane dal campo da gioco.

L'Atalanta, nonostante tutto, ha deciso di dare fiducia al giocatore: il Cafetero conosce molto bene la nostra Serie A grazie al suo passato tra Lecce, Sampdoria e Fiorentina nella passata stagione. Ora deve dimostrare il suo reale valore e la sua forza in una squadra adatta alle sue caratteristiche di base: giocatore veloce e capace di fare tutto il campo palla al piede, rapace da area di rigore e veloce a raccogliere eventuali ribattute delle difese avversarie, giocatore che accetta il gioco fisico in quanto ha una corporatura molto forte e decisa nei contrasti. Certo bisognerà capire dove lo vedrà Gasperini: sicuramente non è un doppione del Papu Gomez, avendo caratteristiche molto diverse. Potrebbe essere una seconda punta in un attacco a due con Zapata oppure esterno o punta centrale in un ipotetico tridente, ma è un giocatore capace di essere una freccia jolly nell'arco del tecnico atalantino.

Altre notizie per i tifosi dell'Atalanta: Duvan Zapata-Napoli sembra, per il momento, una pista fredda e mai realmente esplosa. Pasalic dovrebbe rimanere a Bergamo in prestito per un altro anno e accordo con il Chelsea, proprietaria del cartellino, che è stato raggiunto. Per il croato, nella passata stagione, 33 presenze e cinque gol con tre assist. Castagne dovrebbe rimanere e allontana ipotesi Crystal Palace per il momento, possibile derby della mole per il giovane Kulusevski, classe 2000 centrocampista. In difesa, occhio a Ferrari chiesto da mister Gasperini e Valzania verso Cagliari. Mercato vivo e attenzione all'Atalanta se comincia a muoversi.