Atalanta: l'Europa League è alla portata ma basta passi falsi

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è ancora in corsa per un posto in Europa League. Nonostante il passo falso contro il Chievo Verona, un 1-1 inaspettato, i nerazzurri distano solo due punti dalla Roma quinta. Una distanza tutt'altro che incolmabile, per una rosa capace di mettere in difficoltà le big del nostro campionato ma troppo spesso distratta contro le cosiddette piccole. I tre punti sembravano alla portata, nell'ultima giornata, ma la dea ha ancora una volta difettato, come se si fosse specchiata dentro sé stessa e avesse mancato una vittoria prevedibile ma non diventata in realtà.

Non che l'Atalanta fosse in crisi. Nelle ultime gare, levando due sconfitte consecutive contro Torino e Milan, i nerazzurri hanno conquistato sette punti in tre gare. Un bottino importante e che ha consentito alla formazione di Gasperini di rimanere in scia delle altre grandi. La prossima sfida contro il Parma sarà cruciale. I ducali sono una formazione in crisi ma potrebbero riscattarsi da un momento all'altro. Il Parma gioca velocissimamente in contropiede, un'attitudine ostica per chiunque. L'Atalanta dovrà recuperare la concentrazione persa contro il Chievo Verona.

Il calciatore da cui ripartire è sicuramente Josip Ilicic. Il trequartista ex Palermo è stato sicuramente il migliore e ha impedito ai nerazzurri di perdere. Anche senza le reti di Duvan Zapata, per lui un solo goal nelle ultime cinque gare, l'Atalanta può godersi un calciatore che ha finalmente raggiunto la maturità. Dopo tante stagioni altalenanti, Ilicic è ormai un leader, un calciatore capace di creare scompiglio nelle difese avversarie. Contro il Parma ci sarà bisogno anche di lui.