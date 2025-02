Serie A - L'Atalanta contro il Bologna nella sfida di chi sogna in grande

Già l'anno scorso, in Serie A, il match fra Atalanta e Bologna fu sinonimo di spettacolo e di quanto fosse grande il potenziale, in particolare offensivo, di entrambe le squadre. Finì allora 3-2 in favore degli orobici, ma la classifica di fine anno ha visto le due squadre con un distacco ben più ampio sulla carta rispetto a quello che si vide in campo: la Dea ha ottenuto la qualificazione in Europa League, gli emilani al contrario una "misera" salvezza tranquilla, che cozzava contro degli obiettivi stagionali ben diversi. I problemi mentali dei rossoblù, comunque, a distanza di mesi sembrano far parte del passato e, adesso che si ripropone una sfida contro i nerazzurri in trasferta, c'è voglia di tentare il colpaccio.

Certo non sarà semplice, perchè ormai l'Atalanta è abituata ai ritmi della grande squadra ed ha travolto, nella propria sfida infrasettimanale in campo internazionale, l'Apollon Limassol, avvicinandosi e non poco al passaggio del turno. La classifica del campionato vede i bergamaschi soltanto 12esimi, ma con tuttavia una grossa parte delle sfide più complicate già affrontate: la necessità più importante adesso è fare punti per tornare a volare, come si sta facendo in Europa, dove le motivazioni sono superiori - basti pensare che nelle quattro partite del girone, gli orobici hanno totalizzato più punti di quanti non ne abbiano tutt'ora nel massimo torneo nazionale.

Uno sguardo alla classifica ed invece ci si accorge subito di come il Bologna abbia iniziato bene, diventando un intruso fra le sette sorelle d'alta classifica. Anche i romagnoli, c'è da dirlo, hanno giocato già anche loro alcune sfide piuttosto importanti, disimpegnandosi anche abbastanza bene in molte circostanze, anche se non sempre facendo punti. Finisse oggi la stagione, la società guidata da Joey Saputo sarebbe in Europa: tuttavia, è banale dirlo, il campionato è ancora lungo ed una dimensione alle ambizioni bolognesi verrà data propria dalla sfida odierna.

Le probabili formazioni

Tiene banco l'assenza del Papu Gomez per Gian Piero Gasperini, che nell'attacco del suo 3-4-2-1 dovrebbe optare allora per Ilicic e Kurtic alle spalle di Petagna. Sulla linea mediana ballottaggio Hateboer (favorito)-Castagne sulla destra al fianco di Freuler, Cristante e Spinazzola. In difesa dovrebbe tornare il trio con Toloi, Caldara e Masiello davanti al solito Berisha.

Roberto Donadoni dovrà invece fare a meno di Mbaye, Cheick Keita e Taider per infortunio. Nel suo 4-3-3 sarà allora Mirante a presiedere i pali, con Torosidis, Helander, Gonzalez e Masina davanti a lui. A centrocampo, Pulgar dovrebbe essere il riferimento centrale per Poli e Donsah: in attacco confermato il tridente Verdi-Palacio-Di Francesco.

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, Cristante, Spinazzola; Ilicic, Kurtic; Petagna. All. Gasperini

Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis, Helander, Gonzalez, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Palacio, Di Francesco. All. Donadoni