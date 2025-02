Atalanta, finalmente tornano i nazionali; Toloi resta in dubbio per la Samp

La pausa per le nazionali è terminata e per l'Atalanta è giunto il momento di tornare a calcare il campo di Zingonia per preparare al meglio il match di domenica contro la Sampdoria. I nazionali devono ancora tornare in Italia, specialmente il Papu Gomez che nella notte si è giocato l'accesso al Mondiale con la sua Argentina e tornerà in Italia solamente giovedì mattina, ma oltre al capitano sono assenti anche i tre Under 21 e lo svizzero Freuler.

Oggi Gian Piero Gasperini tornerà ad allenare i suoi ragazzi dopo tre giorni di riposo. La seduta di oggi pomeriggio, che sarà ancora a ranghi ridotti, tornerà ad alzare i carichi di lavoro per valutare i probabili undici in vista della Sampdoria ed un turn over non è nelle idee del tecnico atalantino che ha bisogno dei suoi giocatori migliori per non perdere il treno di testa in campionato e provare a blindare la qualificazione in Europa League contro l'Apollon Limassol. Per queste due partite i giocatori atalantini saranno chiamati agli straordinari, soprattutto chi è stato spremuto dalle proprie selezioni nazionali con intensi allenamenti e partite cariche di stress come quelle dell'Argentina, dell'Italia e anche della Svizzera.

Il reparto offensivo e quello di centrocampo sono quelli più colpiti dalle nazionali. Gomez, come detto, tornerà domani mattina, Spinazzola ha giocato cinque partite intere in poco meno di quindici giorni e lo stesso vale per Josip Ilicic, in campo in entrambe le partite della Slovenia, o per Remo Freuler. Nonostante i lavori forzati, tutti e quattro i calciatori saranno in campo contro la Sampdoria, anche se probabilmente almeno l'italiano ed il Papu verranno sostituiti a gara in corso. In difesa Gasp ha meno problemi: il terzetto difensivo composto da Caldara, Palomino e Masiello non è in dubbio, ma la buona notizia è che potrebbe recuperare anche Toloi. La lesione al retto femorale subita contro la Fiorentina è ormai alle spalle e per la partita di domenica potrebbe essere disponibile. Sulle fasce, in caso di turn over, sono pronti a giocarsi le proprie carte Hateboer, Castagne e Gosens, oltre a Marten De Roon che potrebbe trovare la maglia da titolare.