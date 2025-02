Atalanta-Juventus 2-2: le parole di Gasperini nel post gara

Mai dire mai con l'Atalanta di Gasperini. I nerazzurri conquistano il settimo risultato utile consecutivo contro la Juventus ottenendo un incredibile pareggio. La squadra bergamasca riesce nell'impresa di effettutare la terza rimonta di fila in settimana dopo quelle con la Fiorentina e il Lione dimostrando un grande spirito e una determinazione che saranno molto utili in Italia in Europa. Un pareggio quello di stasera che sancisce definitivamente la forza dell'Atalanta che ormai non può più essere considerata una sorpresa del nostro calcio ma una piacevole realtà.

E l'artefice di questa grande Atalanta è il tecnico Gian Piero Gasperini che, ai microfoni di Premium Sport, ha commentato l'emozionante match con la Juventus:

"Sono contento per il settimo risultato consecutivo e per la prestazione di questa sera, il pubblico ci ha trascinati in una partita bellissima. Non abbiamo segreti, lavoriamo duramente plasmando la squadra con nuovi elementi che grazie allo zoccolo duro si stanno inserendo alla grande. Forse la nostra arma principale credo sia l'organizzazione che la squadra ha e che ci permette di giocare alla pari contro tutti".

Molte polemiche in campo per alcuni episodi arbitrali: "Dispiace per le polemiche arbitrali ma vedendo gli episodi sembra che noi siamo stati penalizzati. Lichtsteiner poteva anche essere espulso e il rigore dato alla Juventus mi sembra molto dubbio, ci sono molte opinioni discordanti per questo bisogna accettare le decisioni dell'arbitro".

Un'Atalanta dalle mille risorse viste le tante rimonte effettuate: "Mi piacerebbe qualche volta andare in vantaggio. A parte tutto sono contento di quello che sta facendo la squadra, abbiamo fatto tre grandi rimonte contro Fiorentina, Lione e Juventus. Abbiamo avuto una grande partenza affrontando già quasi tutte le big e la classifica adesso ci sorride. Sappiamo che è un campionato molto equilibrato dove bisogna giocare al massimo contro tutte le squadre, ma le premesse per fare bene come l'anno scorso ci sono tutte".