Torino, Valdifiori verso una maglia da titolare contro l'Hellas Verona

L'espulsione, in maniera peraltro inopportuna, di Baselli nell'ultimo incontro di campionato, lascia uno spazio libero nel centrocampo del Torino. Uno slot in mezzo al campo che, stando alle ultime indiscrezioni, verrà occupato dal regista Mirko Valdifiori. Il rosso rimediato da Baselli - per doppia ammonizione - nel derby contro la Juventus all'Allianz Stadium, consegnerà al classe 1986 una divisa da titolare nel match contro l'Hellas Verona. Il centrocampista ex Napoli si trova tra le mani un importante occasione per impressione il tecnico Sinisa Mihajlovic, il quale è alla ricerca di ordine e sostanza in un centrocampo parso troppo morbido nelle ultime uscite dei granata.

Una situazione, quella del centrocampo granata, per niente semplice: le assenze forzate di Obi, Baselli e la quasi certa di Acquah costringono il tecnico ex Sampdoria a stringere i denti e ben auspicare nell'integrità di Rincon e Valdifiori, peraltro non al meglio, e del giovane Gustafson. Valdifiori si troverà proiettato in modulo, quello ch'è il 4-2-3-1 varato da Mihajlovic, non congeniale a quelle che sono le sue caratteristiche, essendo sempre stato abituato ad agire da metronomo in un centrocampo a tre interpreti in modo da organizzare sapientemente egli stesso il gioco.

Il Torino, atteso ad una rivalsa dopo la pesante sconfitta nel derby della Mole contro la Juventus - netto 4-0 - ospiterà nel prossimo turno il Verona, per un match già importantissimo. Allo stadio Olimpico andrà anche in scena il secondo atto della storia granata di Valdifiori, in un centrocampo a due. In una posizione atipica, ma dove serve incisività: ora tocca a Valdifiori dimostrare di valere un posto da titolare.