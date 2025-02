Risultato Lione - Atalanta in diretta, LIVE Europa League 2017/18 - Traore, Gomez! (1-1)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte! Al prossimo live.

Dea che resta prima con 4 punti, seguita da un Apollon che strappa un pari a casa dell'Everton, quarta ad un punto. Lione terzo a 2.

93' - Le ultime sortite del Lione vanno a vuoto, l'Atalanta strappa un pari importantissimo al Parc OL.

91' - Tre minuti di extra time.

88' - Hateboer tenta di raggiungere un pallone lungo, si discosta quando capisce di essere impossibilitato ed assiste ad un duro scontro fortuito tra Morel e Lopez. I due si rialzano a fatica.

86' - Cambio Lione: Cornet per Traorè

84' - Gomez cerca Hateboer a centro area, Mendy chiude la diagonale.

81' - Ripartenza veloce dell'Atalanta con Ilicic che sventaglia per de Roon, chiuso il centrocampista.

78' - Giocata da circoletto rosso di Depay che supera Masiello con un tunnel e poi trova in area Fekir. L'esterno calcia fuori, l'arbitro aveva rilevato offside.

75' - BERISHA! GRAN RISPOSTA! Tete effettua il cross, Caldara lo devia ed il pallone schizza verso l'angolino; provvidenziale Berisha in allungo.

74' - E' da qualche minuto che torna a far paura la compagine di Genesio.

71' - Calcia il pallone a gioco fermo Ilicic, Siebert gli sventaglia il giallo.

70' - Doppio cambio Lione: Maolida per Diaz, Depay per Aouar

69' - NDOMBELE! Tracciante velenoso dai 25 metri, Berisha a mano aperta.

69' - TETE! Impatta di testa da angolo, Spinazzola salva sulla linea.

68' - Buon lavoro di Mariano, che arriva al limite e calcia: ottima la chiusura di Caldara.

67' - Gran lavoro di Gomez, che sprinta sulla destra lasciando sul posto tre giocatori; servizio interno per Ilicic che viene anticipato

65' - Ilicic lavora a tu per tu con Traorè, lo supera ma non azzecca la conclusione.

62' - Cambio Atalanta: Ilicic per Petagna

60' - Traore effettua lo spiovente, Aouar colpisce di testa ma non può imprimere forza alla sfera.

57' - GOMEEEEEZ! PAREGGIO ATALANTAAAAA! Punizione a due della Dea che sorprende Lopez, il tracciante di Gomez trapassa la difesa e lascia immobile l'estremo difensore. 1-1.

57' - Caldara supera Diaz e Traore di forza, prima di essere travolto da Tete. Giallo per lui

53' - Imbucata di Freuler per Gomez, tentativo di dribbling del Papu bloccato da un intervento tanto rischioso quanto fondamentale di Morel.

51' - AOUAR! Castagne perde palla e viene incalzato da Fekir, suggerimento al centro per Aouar che apre eccessivamente il piattone

48' - PETAGNA! Gomez mette dentro, Hateboer non riesce ad impattare e subentra Petagna; destro respinto da Morel.

46' - Al via il secondo tempo.

Cambio Atalanta all'intervallo: Castagne prende il posto di Cristante.

Primo tempo marchiato Lione, Atalanta poco pericolosa ed incisiva, da sottolineare solo il clamoroso colpo di testa ravvicinato di Hateboer. Gli uomini di Genesio costruiscono in maniera ordinata e creano molta densità in mezzo e superiorità sull'esterno. Traore manda il Lione in vantaggio sulla sirena.

46' - Termina qui il primo tempo.

45' - TRAORE'! VANTAGGIO LIONE! Fekir si sbarazza di de Roon con due finte da capogiro, mette dentro e Traorè colpisce di tacco cercando l'eurogol. Berisha fa un miracolo, ma può nulla sulla ribattuta.

42' - Tousart impatta di testa da angolo, nessun problema per Berisha.

39' - De Roon - in ritardo - commette fallo sulla trequarti, giallo.

37' - MENDY! Salta secco Hateboer, converge verso il centro e tira; palla sul fond.

35' - MENDY! Aouar scappa alla spalle della difesa, prende il fondo e cerca in area Mendy, bravi ad antcipare tutti con la punta. Palla fuori.

33' - Adesso prova a sfondare la Dea, puntando sugli esterni.

29' - MARCELO! TRAVERSA! Da angolo, il centrale colpisce con il corpo all'indietro dando l'effetto palombella alla palla; traversa piena, Berisha prima osserva, poi blocca.

28' - MARIANO! Fa fuoco con il destro, Berisha a mano aperta.

27' - Brutto errore in uscita di Cristante, che poi commette fallo su Aouar.

26' - Costantemente in spinta il Lione, Atalanta che chiude le maglie discretamente.

23' - HATEBOER! Spinazzola prende il fondo, con una finta si libera di Tete e crossa; Hateboer spunta sul 2° palo ma non riesce a gonfiare la rete da due passi. Grande occasione, la prima per gli uomini di Gasperini.

20' - Manata involontaria di Cristante a Ndombele, fallo.

19' - Possesso palla prolungato del Lione, che spinge. Fekir effettua il traversone, Berisha prima di Diaz.

16' - MARIANO DIAZ! Il centravanti lavora fuori area, e scocca il fendente dai 25; Berisha respinge in due tempi senza riuscire ad evitare l'angolo.

14' - Fatica a superare il muro bianco l'Atalanta; ci prova Hateboer a lanciare Cristante, Tete lo blocca.

11' - Gomez porta a spasso il centrocampo del Lione, Tousart lo ferma.

10' - TRAORE! Riceve palla in corsa, punta e supera Palomino che poi rinviene deviando provvidenzialmente la conclusione. Primo squillo della gara.

7' - Costantemente in possesso palla il Lione, Atalanta che costringe la compagine di Genesio a lavorare orizzontalmente.

5' - Prova a sfondare Mariano Diaz, Masiello lo chiude d'esperienza.

2' - Giro palla sterile del Lione, ancora in fase embrionale il match.

1' - Partiti.

Inno dell'Europa League, saluti e poi sarà contesa.

Entrano in campo le due squadre, caldo il pubblico del Lione. C'è anche uno spicchio di tifosi atalantini.

La scheda UEFA.

Le formazioni ufficiali.

Uno sguardo agli spogliatoi.

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Lione vs Atalanta, incontro valido per la seconda giornata della UEFA Europa League 2017/2018. Si gioca allo Stade de Lyon, fischio d'inizio alle 20.45, dirige il tedesco Siebert.

L'Atalanta approda alla sfida dopo il successo, di ampie proporzioni, con l'Everton. Masiello, Gomez e Cristante per elevare il sogno nerazzurro e ridimensionare una grande dell'attuale Premier League.

Solo un pari per il Lione all'alba della competizione. Depay su rigore, in pieno recupero la doccia fredda, con l'1-1 firmato da Sardinero. La sfida odierna, che precede il doppio appuntamento con l'Everton, è quindi delicata per i ragazzi di Genesio.

In conferenza stampa, ieri, Gasperini e Caldara. Il tecnico allontana la massima serie, l'imminente confronto con la Juventus, e ripone ogni attenzione alla partita di questa sera, determinante per coltivare il cammino europeo.

Caldara si auspica, invece, una difesa granitica. L'Atalanta, in questo avvio di stagione, concede qualcosa dietro, spesso subisce, prestando il fianco ai rivali di turno. Contro il Lione questo può essere fatale.

Atalanta

Gasperini deve fronteggiare un'importante assenza nel reparto arretrato. Non ce la fa Toloi, sul centro-sinistra gioca Palomino, con Caldara e Masiello a rifinire la linea a protezione di Berisha.

Tre giocatori nel mezzo, De Roon il perno, Cristante e Freuler le mezzali. Un pacchetto quindi solido, in grado di contenere le sfuriate di casa. Fondamentale l'apporto esterno, a destra gioca Hateboer, Spinazzola, finalmente in condizione, presidia l'out mancino. Gomez accompagna Petagna davanti. In panchina, Kurtic e Ilicic, scelta conservativa.

Lione

Genesio propone il 4-2-3-1. La trequarti è di straordinaria qualità, con Fekir ad ondeggiare alle spalle della prima punta, Mariano Diaz. Ai lati del genietto, Depay e Traoré. Tousart e Ndombele formano il comparto di centrocampo, Tete e Mendy i laterali bassi, con Morel e Marcelo a proteggere Lopes.

Genesio "E' compito mio correggere gli errori fatti nell'ultima partita, abbiamo parlato molto e siamo tornati su quella gara analizzando il filmato. Abbiamo dei buchi a livello di concentrazione ma probabilmente questo dipende dal fatto che siamo una squadra giovane".

Solo un pari per le due squadre nell'ultimo turno di campionato. 1-1 per l'Atalanta con la Fiorentina, addirittura 3-3 per un disattento Lione con il Dijon.