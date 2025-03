Atalanta, Reja : "Con il Milan sarà una gran bella gara, voglio i 40 punti"

E' l'ultima partita della stagione per l'Atalanta, che anche in questo campionato è riuscita a raggiungere l'obiettivo stagionale, la salvezza. Gli oribici sono stati protagonisti di una stagione mediocre, ma, dall'arrivo di mister Edy Reja, le cose sono sembrate andar meglio, e la salvezza è stata raggiunta con abbastanza tranquillità. L'ex tecnico di Napoli e Lazio guiderà probabilmente per l'ultima volta l'Atalanta, e vuole lasciare un buon ricordo ai tifosi bergamaschi

"Ci terremmo a concludere nel migliore dei modi. Ho saputo che la prevendita sta andando bene e mi fa molto piacere perché avere una bella cornice di pubblico sarà il coronamento della salvezza conquistata ed è un'ulteriore dimostrazione di quanta passione ci sia a Bergamo. Anche per questo mi piacerebbe finire la stagione in maniera positiva, con una bella partita in modo che chi verrà allo stadio potrà tornare a casa soddisfatto. E mi piacerebbe riuscire a raggiungere anche i 40 punti, così non si potrà dire che che ci siamo salvati perché gli altri hanno fatto male. Il Milan nell'ultimo turno ha fatto molto bene contro il Torino, sono convinto che sarà una bella gara, sperando che anche il risultato ci dia ragione. La cena offerta alla squadra? Era una promessa e l'ho mantenuta. E devo dire che è stato davvero piacevole passare una serata insieme perché ho notato proprio l'armonia e lo spirito di gruppo che ho trovato nell'Atalanta".

Questo invece l'intervento di uno dei giocatori più rappresentativi dell'Atalanta, Carlos Carmona: "La stagione? Ci si aspettava qualcosa in più, ma alla fine ci siamo salvati a testa alta. Milan? Vogliamo vincere per conquistare i 40 punti e finire bene la stagione. La Coppa America? E' una grande occasione per me e per il Cile. Abbiamo un'ottima chance di vitoria ma sarà difficilissimo contro Brasile e Argentina. Futuro? Non ho mai riscontrato l'interesse di Atletico Madrid e Siviglia. L'ho ripetuto spesso: a Bergamo sto bene. La Copa America come vetrina? Mi interessa solo giocare visto che al mondiale ho giocato poco".