Francia Marocco 2-0: Mbappe-Dembélé stendono i Campioni d’Africa

Il primo quarto di finale di questa Coppa del Mondo 2026 è quello che vede protagoniste Francia e Marocco.
I francesi hanno battuto Svezia e Paraguay, quest’ultima anche con qualche difficoltà. Ora puntano alla semifinale, ma per farlo devono battere la squadra di Ouahbi.
I marocchini hanno trovato sul loro percorso l’Olanda, battuta solo ai calci di rigore, e il Canada. Ora, per puntare alla semifinale, devono battere i rivali francesi.
Primo tempo: un dominio senza reti
Dopo qualche minuto di studio, i primi ad alzare il ritmo sono i francesi: Bounou deve impedire il gol a Mbappé e ad Upamecano con un doppio intervento provvidenziale.
20’ di dominio Blues, e al 22’ arriva la scintilla: Mazraoui sgambetta Mbappé in area, per Tello è rigore.
Dal dischetto va il 9 del Real Madrid, che però si fa ipnotizzare da Bounou: si resta sullo 0-0.
Al 35’ la Francia ha altre due occasioni: prima il sinistro a giro di Dembélé che termina largo, poi l’ennesima parata di Bounou, stavolta sul destro di Doué.
Il primo tempo termina con una traversa che trema: Digne dalla distanza scarica un sinistro violentissimo, che però impatta sul montante alto della porta marocchina.
Il dominio francese è testimoniato anche dalle statistiche: al 45’ i Blues hanno calciato 13 volte, 1 solo il tentativo marocchino.
Secondo tempo: uno, due e semifinale
Il Marocco inizia il secondo tempo in maniera più propositiva, ma a rendersi pericolosa davvero è sempre la Francia.
Al 55’ Doué libera l’ennesimo destro, bloccato in due tempi dal solito attentissimo Bounou.
Il meritato vantaggio francese arriva al 60’: Kylian Mbappé si libera dalla marcatura e, col destro a giro, infila il portiere marocchino e porta avanti i ragazzi di Deschamps.
Passano solo 6 minuti e arriva il raddoppio Blues: Ousmane Dembélé calcia col destro, Bonou riesce solo a sfiorare ma non impedisce la rete del 2-0 al Pallone d’Oro del PSG.
La squadra di Ouahbi prova a rendersi pericolosa e a rientrare in partita, ma le ultime occasioni arrivano sempre per i transalpini.
Prima Barcola sfiora il 3-0, respinto in angolo da Bonou, poi Mateta che col mancino trova la pronta risposta del portiere marocchino.
La Francia approda così in semifinale, dove affronterà la vincente tra Spagna e Belgio. Partita opaca per il Marocco, che chiude con una sola conclusione verso la porta di Maignan, contro le 8 francesi.
TOP E FLOP: LA SCELTA
TOP: Bounou. Vi sareste aspettati Mbappé, Dembélé o uno di loro, ma il Top di questa partita lo merita senza dubbio Bounou. Para il rigore, compie 6 parate di cui almeno 3 decisive, prova a salvare il Marocco. INCOLPEVOLE.
FLOP: Mazraoui. Adattato centrale, va subito in crisi: fallo sciocco da rigore su Mbappé, è in ritardo sul secondo gol francese. ASSENTE
TABELLINO E FORMAZIONI
Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé (87’ Gusto), Upamecano, Saliba, Digne; Koné ( 71’ Zaire-Emery), Rabiot; Dembélé, Olise, Doué ( 78’ Barcola); Mbappé ( 77’ Mateta).
Marocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Mazraoui, Diop, Salah-Eddine ( 74’ El Ouahdi); El Aynaoui, Bouaddi ( 62’ Amrabat); Brahim Diaz ( 74’ Gessime), Ounahi, Talbi ( 85’ Sbai); El Khannouss ( 62’ Rahimi).
Arbitro: Facundo Tello
Ammoniti: Diop (M)
Marcatori: Mbappé (F), Dembélé (F)