Spagna-Portogallo 1-0: Merino vola ai quarti, CR7 saluta il Mondiale

C'è un momento preciso in cui la storia del calcio si ferma, trattiene il respiro e volta pagina definitivamente. Quel momento è scoccato al minuto 91 sul prato del Dallas Stadium, quando l'inserimento perfetto di Mikel Merino ha trafitto Diogo Costa, regalando alla Spagna i quarti di finale del Mondiale 2026 e condannando il Portogallo a un'eliminazione atroce.

Finisce 1-0 l'ottavo di finale più atteso, un derby iberico teso, tattico e a tratti vibrante, che segna inevitabilmente anche l'ultimo ballo su scala planetaria di Cristiano Ronaldo.

Il primo tempo

Luis de la Fuente e Roberto Martínez si studiano come due grandi maestri di scacchi. La Spagna si affida al solito possesso avvolgente, guidata dall'estro di Lamine Yamal e dalla regia di Rodri, mentre il Portogallo si schiera compatto, pronto a colpire in contropiede con le accelerazioni di Pedro Neto e la fisicità di Renato Veiga.

Le prime vere fiammate sono di marca spagnola. Dani Olmo inventa un corridoio geniale per Mikel Oyarzabal, che però spreca da ottima posizione calciando fuori. Poco dopo, salgono in cattedra i riflessi felini di Diogo Costa: il portiere portoghese compie due autentici miracoli, prima murando una conclusione ravvicinata di Lamine Yamal e poi volando a deviare in angolo un tiro a giro velenosissimo di Álex Baena.

Il Portogallo incassa i colpi, si riorganizza e risponde con orgoglio. La più grande occasione dei primi 45 minuti capita sui piedi di Nuno Mendes, il cui siluro dalla distanza viene sporcato da Pedro Porro e si stampa clamorosamente sulla traversa a Unai Simón battuto. Anche Cristiano Ronaldo prova a graffiare prima dell'intervallo, ma la sua conclusione da posizione defilata trova la risposta attenta del portiere della Roja.

Secondo tempo

Nella ripresa i ritmi calano vistosamente. La paura di commettere l'errore decisivo prende il sopravvento e le occasioni da gol latitano. Le difese dominano, con la retroguardia spagnola guidata da Pau Cubarsí e Aymeric Laporte che si dimostra ancora una volta invalicabile (zero gol subiti in tutta la competizione).

I due allenatori provano a pescare forze fresche dalle panchine per evitare lo spettro dei tempi supplementari: Martínez inserisce Rafael Leão e Bernardo Silva, mentre De la Fuente risponde gettando nella mischia Ferran Torres e Mikel Merino.

Quando lo 0-0 sembra ormai scolpito nella pietra, ecco il colpo di scena che decide la partita. Ferran Torres difende palla e imbuca perfettamente al centro dell'area di rigore. Mikel Merino legge la traiettoria prima di tutti, prende il tempo alla difesa lusitana e con un piatto preciso rasoterra batte un incolpevole Diogo Costa. È il gol dell'1-0 al primo minuto di recupero, l'estasi per la Spagna, il dramma sportivo per il Portogallo.

L'addio del re

Il forcing disperato dei ragazzi di Martínez nei restanti minuti di recupero produce solo tanta confusione e un cartellino giallo per Renato Veiga. Al triplice fischio di Anthony Taylor, i giocatori della Spagna esplodono in un ballo sfrenato, mentre le telecamere cercano subito lui, il numero 7. Cristiano Ronaldo si copre il volto, conscio che la profezia ribadita alla vigilia («Questo sarà il mio ultimo Mondiale, magari sarà proprio la mia ultima partita.») si è avverata nel modo più doloroso.

La Spagna vola ai quarti di finale confermandosi la squadra più solida e matura del torneo, trascinata da un gruppo capace di trovare l'eroe della serata anche tra le seconde linee. Per il Portogallo restano i rimpianti, ma soprattutto la consapevolezza che da oggi inizia una nuova epoca, senza il suo re più grande.