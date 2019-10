Liga Spagnola - Il Real e il Barcellona vincono, pareggia l'Atletico

La scelta della foto non è casuale: Messi è tornato al gol nella vittoria del Barcellona. Il Real ha battuto il Granada nello scontro diretto, benvenuti in una Liga dove sarà un Clasico molto lungo e non solo nei 180 minuti dello scontro diretto. Giornata che si è aperta con un 1-1 avaro, tra Betis ed Eibar: Orellana su rigore porta in vantaggio gli ospiti a Siviglia al 34' e pareggio di Loren al 66'. Il Levante va a vincere in trasferta 2-1 contro il Leganes: rigore di Roger nel recupero del primo tempo per gli ospiti e al 49' raddoppio di Campana e accorcia al 76' Breithwaite, ma gol inutile per il risultato.

Il Real Madrid travolge il Granada, rivelazione della stagione, per 4-2 al Bernabeu: la squadra di Zidane sembra essere bella in Liga e brutta in Champions ed è una grande inversione di tendenza. Al 2' vantaggio di Benzema e Hazard raddoppia allo scadere del primo tempo e 2-0 Blancos. Modric al 61' firma il tris, ma rigore di Machis al 69' e al 77' Duarte riaprono la sfida, chiusa da James al 92' con il poker. Vittoria importante del Valencia con al 27' Gomez e al 83' rigore di Parejo e un 2-1 all'Alaves, il quale trova il gol al 89' con Perez, che vale davvero molto.

Vittoria casalinga pesante in chiave salvezza per l'Osasuna 2-1 contro il Villarreal. Al 5' vantaggio ospite con Torres, ma al 46' l'ex Viola Roncaglia pareggia i conti e Chimy Avila li chiude al 79'. Un Maiorca straordinario batte nelle Baleari un Espanyol assolutamente rivedibile in campionato 2-0 con i gol al 37' di Budimir (giocatore rinato dai tempi in cui militava nella Sampdoria e tornato ai livelli di quello visto a Crotone) e al 73' di Sevilla. Il Bilbao crolla nettamente, seppur di misura, a Vigo contro il Celta che vince 1-0 con il gol di Iago Aspas al 74' e tre punti fondamentali per gli azzurri. 0-0 scialbo tra Valladolid e Atletico e pari inutile ad entrambe le squadre per i loro obiettivi.

Il Getafe batte 2-1 la Sociedad con Merino al 5' che porta in vantaggio i baschi, ma Mata al 69' e Maksimovic al 89' fanno godere il Getafe. Il Barcellona è un capitolo a parte: 4-0 al Siviglia e critiche cancellate. Questa squadra può anche non convincere magari troppo, in Europa soprattutto, ma è fatta per vincere. Al 27' gol di Suarez e al 32' Vidal portano la partita in una determinata direzione come Dembelè al 35', ma la scena la prende lui con un gol bellissimo su punizione: il Diez Lionel Messi. Lui è tornato, ha ripreso la sua squadra e, appena sarà al top della condizione, vorrà dimostrare di essere il migliore ancora e sempre. Dopo la sosta, Blaugrana contro Eibar, Atletico contro Valencia e Real a Maiorca.