Liga Spagnola- Vittorie di Atletico e Real, in attesa del Siviglia

Seconda parte e altre quattro incontri del turno infrasettimale di Liga. Il Real e l'Atletico erano chiamati in causa ed entrambe portano a casa il massimo del risultato possibile, rispondendo alla vittoria del Barcellona e aspettando il Siviglia impegnato oggi.

Leganes-Bilbao 1-1: Frena il Bilbao e lo fa, come spesso accade nel coro della stagione, in trasferta. Il Leganes ottiene un punto davvero insperato da sfavorito della vigilia. Baschi in vantaggio con un rigore al 59' trasformato da Raul Garcia per un fallo sulla gamba di un avversario di Bustinza. Il pareggio della squadra di casa arriva al 61' con una punizione perfetta di Oscar.

Maiorca-Atletico 0-2: Torna a vincere un Atletico Madrid che nelle ultime due partite aveva trovato due pareggi, compreso quello di Champions contro la Juventus. Una vittoria davvero importante e una classifica che si rimette a posto contro un Maiorca assolutamente in crisi e assente. I gol al 26' di Diego Costa, il quale di testa insacca un cross perfetto. Raddoppio siglato al 64' con Joao Felix in versione fenomeno: dribbling alla difesa avversaria, azione personale e conclusione in rete.

Valencia-Getafe 3-3: La squadra di casa conferma ancora troppi limiti, soprattutto tra le mura del Mestalla e incappa in un pareggio contro un'avversaria davvero interessante. Il Getafe si candida ad essere una possibile rivelazione della stagione in corso. Vantaggio ospite al 1' con Mata che riceve un passaggio perfetto e da solo contro il portiere non sbaglia. Al 30' pareggio Valencia: gol sensazionale di Gomez che si fionda il area di rigore e insacca con una sforbiciata da applausi. Al 34' raddoppio Taronges: ancora Gomez di testa finalizza un altro cross perfetto e insacca. Al 39' tris della squadra di casa: Lee riceve un passaggio smarcante e dal limite, dopo un controllo perfetto, insacca una bomba. Al 66' Jason trova il secondo gol Getafe con una palla servita perfetta e, solo contro il portiere, lo buca sul palo sinistro. Al 69' pareggio degli ospiti che gela il Mestalla: Angel trova spazio in area e impatta un bel pallone arrivato da un traversone.

Real Madrid-Osasuna 2-0: Il Madrid, in attesa del Siviglia, vanno in testa solitaria alla Liga e lo fanno davanti al pubblico del Bernabeu. L'Osasuna può solo ammirare un Real che si sta ritrovando e che comincia a fare paura in campionato. Gol che arrivano al 36' con Vinicius che controlla il passaggio di Kroos e segna dalla distanza. Al 58' il VAR annulla un gol per fuorigioco a Jovic per i Blancos, ma raddoppio che arriva al 72' con Rodrygo che controlla il pallone con una azione personale e la palla termina la sua corsa nell'angolino basso.