Liga Spagnola-Vince il Siviglia e vola capolista solitaria. Bene l'Espanyol

La Liga della domenica ci regala partite bellissime e da temi importanti sia in zona titolo sia nella lotta salvezza. L'Espanyol, per esempio, torna a vincere in modo convincente la sfida contro l'Eibar, avversaria da rispettare quando gioca in casa. Squadra di casa che passa in vantaggio con Ramis al 58', ma i catalani rispondono con Ferreyra al 76' e Granero al 79'. Il Siviglia risponde presente e batte 1-0 l'Alaves di misura, una vittoria che permette agli andalusi di guardare le grandi dalla prima posizione solitaria. La vetta viene data alla squadra biancorossa dal gol al 37' di Jordan con una punizione eccezionale che supera la barriera e si insacca e Siviglia che approfitta appieno della sconfitta dell'Atletico di sabato. Il Granada è corsaro al Balaidos di Vigo e batte 2-0 il Celta, padrone di casa. Gol che arriva al sesto minuto di recupero del primo tempo con Sanchez, il quale stacca di testa su un angolo calciato benissimo da Montoro. Raddoppio al 54' con Herrera e un gran gol dal limite che non da scampo. Pareggio 1-1 tra Osasuna e Valladolid, ma due squadre che dimostrano di poter sognare una salvezza alla loro portata. Vantaggio della squadra di casa al 65' con Hervias e pareggio della squadra di Pamplona targato Ibanez al 81'. Altro 1-1 tra Betis e Getafe al Villamarin di Siviglia: apre un rigore di Mata per gli ospiti e pareggio su rigore di Joaquin per un Betis che fatica ancora troppo.

RISULTATI

EIBAR-ESPANYOL 1-2

ALAVES-SIVIGLIA 0-1

CELTA-GRANADA 0-2

VALLADOLID-OSASUNA 1-1

BETIS-GETAFE 1-1