Liga Spagnola- Pareggia il Real e vince Atletico

Weekend di Liga che si chiude nel migliore dei modi. La squadra che ne benificia di più sono i Colchoneros di Madrid che allungano bene in una classifica che potrebbe vederli grandi protagonisti.

Valencia-Maiorca2-0: Vittoria importante per i Taronges, dopo qualche prestazione incerta. Il Maiorca crolla al Mestalla in modo atteso, ma non così meritato. Decidono due rigori di Parejo al 43' e al 57', ma contano i tre punti importanti per l squadra di casa.

Atletico-Eibar 3-2: Il Metropolitano adesso sogna davvero e la Juventus è avvisata. L'Eibar lo fa soffrire anche in questa stagione, ma i padroni di casa sono cinici e letali. Charles e Arbilla portno sul doppio vantaggio gli ospiti, ma Joao Felix accorcia già nella prima frazione. Vitolo a inizio ripresa pareggia i contie allo scadere Thomas regala tre punti e testa della Liga solitaria.

Espanyol-Granada 0-3: I padroni di casa al Prat non riescono a dare una risposta importante e pagano troppo l'Europa. Una sosta che arriva al momento giusto, ma rimane la sconfitta contro il Granada. Puertas,Fernandez e Azeez regalano una vittoria che potrebbe essere importante nella salvezza dei neopromossi.

Villareal-Real Madrid 2-2: Al Madrigal, lo avevamo annunciato, il Real poteva non avere vita facile e dimostra ancora dei limiti in un pareggio non fabtastico. Moreno porta in vantaggio la squadra di casa e pareggia subito Bale. Gomez al 74' porta di nuovo la squadra di casa davanti, ma Bale si regala una bella doppietta importante e di risposta alle critiche sullo stesso giocatore gallese.