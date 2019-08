Liga Spagnola- Vincono sia Atletico e Barcellona

La Liga Spagnola chiude il fine settimana con le vittorie di forza di Barcellona e un Atletico Madrid che continua a vincere di misura, ma risponde alla vittoria del Siviglia.

Alaves-Espanyol 0-0: Gli ospiti per cercare di cancellare delle prestazioni non perfette nell'ultima uscita. Il pareggio di Alaves conferma un momento abbastanza negativo in una partita assolutamente negativo e ottengono il primo punto della stagione. Per la squadra di casa si conferma in parte la vittoria della prima giornata.

Maiorca-Real Sociedad 0-1: Partita equilibrata parecchio tra due squadre che hanno cercato di portare a casa il massimo risultato possibile. La decide un gol al minuto 83 di Odegaaard con un bellissimo gol nato da un passaggio millimetrico.

Leganes-Atletico 0-1: I Colchoneros continuano la loro marcia in testa alla classifica con il minimo sforzo, ma quello che conta è vincere alla fine. Al 71' Vitolo riceve da Joao Felix (davvero un giovane interessante) e segna da due passi il gol decisivo. Atletico che dimostra di essere una squadra assolutamente da seguire e da tenere in considerazione per la Liga.

Barcellona-Betis 5-2: Prima vittoria della squadra Blaugrana che subisce ancora gol ed è una notizia considerando assenza di Messi come alla prima giornata. Al 15' vantaggio del Betis: Loren e Fekir scambiano la palla e il secondo realizza a porta vuota. Al 41' cross perfetto verso Griezmann e il francese trova il primo gol. Raddoppio ancora del Diablo di Francia al 50' con una botta pazzesca segna la sua doppietta. Al 56' gol di un giovane della Masia come Sayol che spara una botta favolosa. Al 60' Alba riceve un cross di Busquets e poker servito. Al 77' Vidal serve la manita solo davanti al portiere e al 79' secondo gol Betis con Loren che realizza un gol bellissimo all'incrocio.