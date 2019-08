Liga Spagnola-Pari di Real Madrid e Bilbao

Un sabato di Liga assolutamente vivo e pieno di sorprese in un campionato che non ha detto davvero ancora nulla. La Liga e la Spagna cercano un padrone ed è davvero uno spettacolo per il momento. Il Real e Bilbao non ne approfittano e steccano alla seconda contro due avversari alla loro portata, ma torna a perdere il Valencia. Oggi Barcellona per cercare la prima vittoria e Atletico per sognare da solo tra le tre la vetta.

Osasuna-Eibar 0-0: Partita che poteva dire molto di più tra due squadre che vogliono la salvezza, ma in questi scontri diretti bisogna fare di più. Lo 0-0 non serve e non aiuta le due formazioni, Osasuna che si vede annullare un gol per fuorigioco, ma la sostanza non cambia con due squadre attese da risultati diversi.

Real-Valladolid 1-1: Passo davvero falso del Madrid nella prima al Bernabeu e in una partita che doveva essere molto diversa. Partita equilibrata più di quello che ci si attendeva e il primo gol arriva all'82' con Benzema che regala una perla da appena fuori dal limite e insacca il gol del vantaggio. Pareggio che arriva con Guardiola che riceve una palla perfetta in area di rigore e insacca un perfetto rasoterra.

Celta Vigo-Valencia 1-0: Il Valencia comincia un'altra annata dove la vittoria continua ad essere rimandata. Dopo il pareggio contro la Real Sociedad, arriva la sconfitta al Balaidos contro un Celta che trova i tre punti dopo lo stop contro il Real. Il gol arriva al 15' con il passaggio di Suarez che trova smarcato Fernandez che di tacco insacca il vantaggio.

Getafe-Bilbao 1-1: Il Bilbao stecca la seconda, dopo una prima e un gol pazzesco di Aduriz. Il Getafe in casa gioca bene ed è una squadra che lo ha sempre dimostrato, soprattutto se si chiude in difesa. Al 6' Garcia viene liberato dal perfetto passaggio di Capa e insacca all'angolino il vantaggio. Gioia che dura poco e al 12' Mata aggancia un cross millimetrico in area di rigore e il tiro basso e centrale pareggia i conti per un Getafe che torna a trovare il primo punto dal suo ritorno nella Liga.