Ligue 1-Prima giornata nel segno di PSG,Lione e Lille

La prima giornata del massimo campionato francese ci regala le stesse certezze dove la avevamo lasciate. Il PSG e il Lione si candidano ad essere le due grandi squadre della stagione e speriamo i secondi tengano viva la stagione a lungo. Vola il Lille che continua ad essere una bella rivelazione e il crollo di Marsiglia e Monaco fa paura già dalla prima giornata.

PSG-NIMES 3-0: Eccolo qui il Paris che ci continua a fare parlare bene. In Francia, sembra, non ci sia storia neanche quest'anno ma siamo solo all'inizio. Al 24' apre Cavani, 56' è Mbappè e al 69' Di Maria chiude con il tris. I parigini sono forti e lo stanno dimostrando, la grana Neymar non ha scosso l'ambiente e la squadra della capitale sembra ancora superiore.

MONACO-LIONE 0-3: Il Risultato che fa discutere di più. Gli ospiti erano favoriti e sono la vera e unica alternativa ai parigini pigliatutto. Il Monaco conferma gli enormi limiti e al 5' Dembelè li punisce subito. Al 36' Depay e al minuto 80 Tousart chiudono i conti per un Lione che vuole tornare.

MARSIGLIA-REIMS 0-2: Sconfitta pesante per la squadra di casa al Velodrome che non parte per nulla bene e anzi deve trovare subito il cambiamento di rotta. Dia e Suk Hyun-Jun regalano agli ospiti un risultato di prestigio.

Nelle altre partite, pareggio 1-1 tra Strasburgo e Metz in un pareggio che conferma due squadre da obiettivo salvezza. Il Lille risponde presente e batte il Nantes 2-1 e prende tre punti interessanti in risposta a PSG e Lione. 1-1 in un altro scontro salvezza tra Tolosa e Brest e il Rennes batte il Montpellier 1-0 e conferma i secondi ancora lontani da quelli che qualche anno fa vinsero il campionato. Vince il Saint Etienne 2-1 a Dijion e, se trova continuità, questa squadra può avere obiettivo Europa League. Crollo del Bordeaux 3-1 contro l'Angers ed ennesima falsa partenza, mentre meglio il Nizza che vince 2-1 contro l'Amiens con idee di guardare sempre davanti alle prime posizioni.