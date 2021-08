Parte a rilento il Monaco: con il Nantes è solo 1-1

La nuova stagione di Ligue 1 si apre con un pareggio al Louis II con il Monaco che, quasi sorprendentemente, non riesce a superare il Nantes al debutto. La squadra del Principato viene infatti fermata sull'1-1 dai ragazzi di Kombouaré che dopo esser andati sotto a causa del vantaggio firmato da Gelson Martins, trovano quasi a sorpresa il gol del definitivo pareggio negli ultimi minuti della prima frazione con Castelletto. Un punto a testa dopo 90', con il Monaco che non può ritenersi soddisfatto e attende i risultati delle proprie rivali, su tutti il PSG in campo domani sera contro il Troyes.

Le formazioni

Kovac decide di sorprendere tutti e manda in campo dall’inizio, dopo solo 48 ore dal suo arrivo nel Principato, Hyron Boadu che fa coppia in attacco con Volland: nel 4-4-2 gioca Aguilar a destra, con il neo acquisto Jean Lucas in mezzo al campo insieme a Tchouameni. Il Nantes si presenta invece con un 4-2-3-1 che vede Appiah adattato nella posizione di terzino destro, Moutoussamy e Girotto in media mentre l’unica punta è Kolo Muani.

La partita

Il dominio del gioco nei primi 45’ è tutto del Monaco che ha in mano il pallino della gara, come evidenziano anche i numeri all’intervallo: con quasi il 73% di possesso palla, la squadra di Kovac fa la partita e costruisce le occasioni principali del primo tempo. E ad avere la prima palla gol della serata è proprio il nuovo arrivato Boadu, che però getta al vento una chance enorme: il Nantes pasticcia in disimpegno con Blas che con un retropassaggio mette l’ex AZ a tu per tu con Lafont, ma una volta averlo saltato calcia a lato in equilibrio precario. Passano però pochi minuti e al 14’ il Monaco, alla seconda opportunità, passa: cross a tagliare l’area di rigore Caio Henrique per l’inserimento sul secondo palo di Gelson Martins che in spaccata fa 1-0. Il vantaggio non scuote il Nantes che fino alle battute finali del primo tempo resta a guardare il Monaco fare la partita, ma senza affondare il colpo, cercando piuttosto di addormentare i ritmi. Una disattenzione però al 42’, sugli sviluppi di un corner, costa cara ai monegaschi che alla prima occasione concessa vedono il Nantes pareggiare i conti: Simon mette in mezzo un bel calcio d’angolo sulla testa di Castelletto che salta in mezzo ai due centrali di difesa di Kovac e di testa fa 1-1, quasi allo scadere.

Nel secondo tempo la partita non cambia, con il Monaco sempre all’attacco ma con qualche difficoltà di troppo nel costruire azioni pericolose a causa anche di un Nantes che, dopo il gol del pari, si è posizionato tutto dietro la linea della palla. L’unica occasione degna di nota della ripresa per ila squadra del Principato arriva al 48’: Jean Lucas su punizione calcia bene a giro con il destro sfiorando l’incrocio dei pali e mettendo paura a Lafont. Anche inserendo i due pezzi da novanta, Ben Yedder e Golovin, la squadra di Kovac fatica a pungere e continua con l’estenuante possesso palla che non porta a nulla. È solo con l’assalto finale che il Monaco riesce a sfiorare il gol della vittoria: all’89’, sugli sviluppi di un corner, Tchouameni ha due occasioni per firmare il nuovo vantaggio ma viene prima murato da una grande parata di Lafont e dal salvataggio sulla linea da parte di un difensore del Nantes che tira definitivamente un sospiro di sollievo quando Diop di testa la mette sul fondo. Al Louis II si chiude quindi 1-1 il debutto nella nuova Ligue 1 di Monaco e Nantes.

Il tabellino

Monaco 4-4-2 | Nübel; Aguilar, Badiashile, Disasi, Caio Henrique (dal 72’ Jakobs); Gelson Martins (dal 72’ Fofana), Jean Lucas (dal 82’ Sidibé), Tchouameni, Diop; Volland (dal 59’ Golovin), Boadu (dal 59’ Ben Yedder). Allenatore: Nico Kovac.

Nantes 4-2-3-1 | Lafont; Appiah, Castelletto, Pallois, Fabio (dal 84’ Traoré); Girotto, Moutoussamy; Blas (dal 79’ Coco), Pereira de Sa (dal 63’ Corchia), Simon (dal 83’ Merlin); Kolo Muani (dal 79’ Emond). Allenatore: Antoine Kombouaré.

Arbitro: Antony Guatier.

Match valido per la 1^ giornata della Ligue 1. Si gioca allo Stade Louis II.