Il Montpellier batte 2-1 il Lione

Sfida di recupero per la prima giornata della Ligue1 con un Montpellier che sogna l'Europa, mentre il Lione cerca la certezza di allungare sul PSG e cercare di puntare al ritorno al titolo di Francia. Una partita davvero interessante con il Lione che rinuncia a Depay (Barcellona nel suo futuro?), mentre titolare Aouar, la fantasia di Cornet e i gol da trovare per Ekambi. Il Montpellier risponde con Le Tallec in regia insieme a Savanier e Delort a provare la via del gol.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo che sembra sia la squadra ospite in bianco tentare di fare la voce grossa e al 4' Ekambi trova il pallone in area, prova la conclusione e palo pieno, il portiere la tocca e Cornet non mette il tap in. Al 25' prima occasione Montpellier: doppia conclusione per Delort, ma prima viene stoppato dal portiere e poi palla a lato di poco. Al 37' Dubois in scivolata su un avversario, arbitro non ha dubbi e calcio di rigore per il Montpellier che Savanier trasforma con il cucchiaio, ma la decisione dell'arbitro e della VAR lascia qualche dubbio. Al 44' rosso per Aouar: la VAR lo sancisce per una entrata del giocatore del Lione a piede a martello.

Nella ripresa, la partita ha due facce: al 59' raddoppio Montpellier con Ristic che trova Savanier, conclusione perfetta che batte Lopes con una bellissima rasoiata. La seconda faccia della ripresa arriva nella seconda parte: al 69' Marcelo sale di testa, ma parata del portiere. Al 74' missile di Mollet per la squadra di casa e palla davvero fuori di poco. Al 80' Chekri viene messo a terra in area ed è secondo calcio di rigore e rosso per Milton che commette il fallo. Depay sul pallone e accorcia le distanze e il Lione comincia a crederci, ma non basta.

Montpellier che ottiene tre punti importanti e fondamentali e classifica interessante, il Lione paga un primo tempo pessimo e non serve a nulla l'assalto finale se non a rendere davvero amara la sconfitta.