Vincono Marsiglia, Angers e Clermont in una giornata di pareggi

Giornata di pareggi quella appena trascorsa in Ligue1. Solo tre vittorie, oltre a quella del PSG.

Il Marsiglia vince una partita molto tirata con il Montpellier 3-2 con Payet che timbra la doppietta e il primo gol per Under ex Roma. Vittoria anche pesante del neopromosso Clermont 2-0 su un Bordeaux che comincia davvero male la stagione. Vittoria pesante in chiave salvezza dell'Angers 2-0 contro lo Strasburgo e tre punti che potrebbero essere pesanti.

Serie di pareggite acuta nelle altre partite a cominciare dall'1-1 tra Rennes e Lens in una partita che poteva essere significativa tra due squadre da ambizioni europee. 0-0 del Nizza contro il Reims e altra partenza non perfetta della squadra della Costa.

1-1 tra Saint Etienne e Lorient con entrambe le squadre ancora in rodaggio e 3-3 dei campioni del Lille contro il Metz spettacolare, ma occhio ai secondi che, come il Troyes, potrebbero essere molto fastidiosi.

RISULTATI

RENNES-LENS 1-1

BORDEAUX-CLERMONT 0-2

NIZZA-REIMS 0-0

ST.ETIENNE-LORIENT 1-1

STRASBURGO-ANGERS 0-2

METZ-LILLE 3-3

MONTPELLIER-MARSIGLIA 2-3