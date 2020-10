Il Saint Etienne è davvero super e batte 2-0 il Marsiglia

Marsiglia contro Saint Etienne per volare in testa nell'ultima partita del recupero della prima giornata e pareggiare la classifica. Entrambe le squadre vogliono la vittoria per andare e volare in testa alla Ligue1 e per questo si affidano ai migliori. Villas Boas chiama Payet e Thauvin alla ricerca del gol, mentre nei Verdi è Abi il terminale offensivo.

CRONACA DELLA PARTITA

Match che parte davvero in modo vivace: il Marsiglia gestisce la palla e il campo, ma al 6' azione fulminante del S.Etienne con Hanouma che riceve il pallone al limite dell'area e brucia Mandanda baciando il palo sinistro. Il Marsiglia risponde al 12' e palla larga alla destra del portiere di Thauvin. Primo tempo che continua ad essere a netto favore della squadra di casa al Velodrome e al 40' Thauvin ci riprova, ma ottima la difesa dei verdi.

Nella ripresa, traversa per il Marsiglia al 55' con Kamara sfortunato ed impreciso e palla troppo flebile. Al 61' Thauvin riceve un bel passaggio preciso e palla di poco sul lato destro. Al 67' Ake tenta il gol della serata verso angolino di sinistra, ma Moulin si supera. Dopo lo sfogo del Marsiglia, al 69' pericolosi i Verts con Bouanga, ma tiro basso e centrale. Al 75' Nordin serve in modo preciso in contropiede Bouanga che parte da solo e scarica il pallone in rete per il raddoppio. Al 89' Thauvin ci prova con una punizione dal limite, ma Moulin continua a dire di no.

Il Marsiglia ci prova nella parte centrale del secondo tempo, ma serve a poco e non bissa la partita del Classique. Il Saint Etienne si conferma squadra difficile da battere in una stagione dove la squadra di Puel sarà davvero da tenere d'occhio.