Il PSG vince allo scadere: 1-0 con il Metz

PSG contro Metz, partita che doveva essere scontata, ma rischia di essere un crocevia importante per entrambe le squadre. Il Metz per credere alla salvezza, il PSG per togliere quello zero alla sua classifica e dare un senso alla stagione. Il Paris senza Neymar espulso contro il Marsiglia nella rissa, rientra Di Maria con Icardi e Gueye in mezzo al campo. Metz nelle gambe di Diallo e Niane per questo recupero della prima giornata.

CRONACA DELLA PARTITA

Match che comincia con i fuochi d'artificio. Al 4' Metz pericoloso con Diallo che riceve un cross, conclude e palla di poco a lato. Al 7' occasione per Niane che riceve il passaggio, uno contro uno contro Navas che respinge il tiro e PSG in difficoltà. Al 9' Di Maria non è bravo a tirare e palla addosso a Oukidja. Al 12' traversone che trova Icardi solo che di tetsta manda di poco alto sulla traversa. Al 25' Boulaya prova un bel rasoterra, ma Navas respinge. Al 33' cross sul dischetto del rigore, svetta Icardi e palla di nuovo alta sulla traversa di poco e argentino davvero sfortunato. Al 39' ancora Paris con Sanabria, ma super risposta del portiere del Metz e porta stregata.

Nella ripresa, partita che riprende a ritmi decisamente bassi e senza vere occasioni da gol. Squadre che passano il tempo a studiarsi in modo attento, ma al 77' Icardi viene trovato in area, rasoterra centrale parato in modo facile da Oukidja. Al 79' Paris pericoloso con Di Maria che colpisce un rigore in movimento, ma il portiere ospite è davvero invalicabile. Al 84' palla larga anzi larghissima di Dagba e PSG che continua a non avere nessuna fortuna. Al 87' episodio dubbio con Icardi che subisce contatto in area, arbitro lascia giocare. Al 91' occasione d'oro per il Metz: Maziz è bravo a crederci su un cross in area, trova il tiro che termina largo. Il gol meritato del PSG arriva allo scadere: al 93' Draxler è bravo ad avventarsi su un rimbalzo strano del pallone e mettere la palla in rete con una bellissima capocciata e sblocca la partita.

PSG che crea tanto, troppa sfortuna e alla fine merita di trovare il gol del vantaggio e della vittoria. Un po imballata la squadra di Tuchel, ma fortunata. Il Metz avrebbe forse meritato un pareggio sofferto e combattuto.