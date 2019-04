Ligue 1 - 30° turno: poche sorprese nelle gare della domenica

Il Paris Saint-Germain mantiene fede all'impegno e vince anche contro il Tolosa. La capolista della Ligue 1 continua a macinare punti per archiviare al più presto una stagione tutto sommato negativa nonostante l'imminente conquista del titolo di Francia. Decide la gara contro i biancoviola, una rete del solito Mbappé, che controlla in area e lascia partire una conclusione molto precisa. I parigini sono a +20 e con una gara ancora da giocare. Mantiene il secondo posto, invece, il LOSC Lille. In casa del Nantes finisce 2-3. Succede tutto nella ripresa: i canarini passano in vantaggio con Eysseric e Coulibaly, il LOSC la ribalta in poco tempo con Leao, Pepe e Bamba.

Finisce 0-0 poi tra Amiens e Bordeaux. I girondini mancano un successo sulla carta agevole, i grigi continuano a navigare vicinissimi alla zona retrocessione. Brutto tonfo casalingo per il Dijon. I granata cedono le armi in casa e contro il Nizza. I rossoneri conquistano tre punti importanti grazie alla marcatura vincente di Lees Melou. Sconfitta abbastanza imprevedibile per il Monaco. Il Caen espugna il Louis II grazie al goal di Crivelli. La situazione resta comunque disperata: la zona salvezza dista ancora sette punti.