Ligue 1: match fuori casa per Lille e Lione, Marsiglia e Saint Etienne pronte ad approfittarne

Si torna in campo, con un Paris Saint-Germain praticamente già in vacanza. A +20 dalla seconda, i parigini di Tuchel dovranno solo gestire il grandissimo vantaggio, puntando al successo anche contro il Tolosa. I biancoviola proveranno a fermare la corazzata per conquistare punti preziosi in ottica salvezza. Trasferta interessante per il Lille. Dopo la sconfitta del turno precedente, il LOSC giocherà in casa di un Nantes tutt’altro che sereno. Una sfida che potrebbe regalare inattese emozioni. Novanta minuti lontano da casa per anche per il Lione. I ragazzi di Génésio sfideranno un Rennes sempre arduo da affrontare in casa.

Più agevole, almeno sulla carta, la sfida del Marsiglia. I ragazzi di Rudi Garcia ospiteranno un Angers tranquillo a metà classifica. L’OM non dovrà però sottovalutare la sfida. Analogo discorso per il Saint Etienne. Les verts ospiteranno il Nimes, matricola terribile capace di fermare molte corazzate. Il Saint Etienne è però più forte e dovrà confermarlo sul campo. Match del possibile riscatto per lo Strasburgo. Dopo un lungo periodo di calo, i ragazzi di Thierry Laurey dovranno vincere contro il Reims per tornare a correre. La neopromossa venderà però cara la pelle. L’Amiens cerca il quarto risultato utile consecutivo. In casa e contro il Bordeaux sarà difficile ma non impossibile.

Nelle zone di bassa classifica, trasferta sulla carta proibitiva per il Caen. Dopo tre KO di fila, il fanalino di coda di questa Ligue 1 giocherà in casa del Monaco. I biancorossi sembrano davvero troppo forti per perdere punti ma occhio alle sorprese. Novanta minuti casalinghi per il Dijon. I granata ospiteranno un Nizza lontano dalle zone nobili ma comunque pericolosi. Una sfida delicata e da non sottovalutare. Cerca punti, infine, anche il Guingamp. I rossoneri saranno ospiti del Montpellier, avversario sempre difficile da affrontare.