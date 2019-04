Liga - Impresa del Betis a Barcellona, poker del Real Madrid 

E' andata in archivio ieri la dodicesima giornata di Liga con il massimo campionato spagnolo che conferma di essere il più folle ed incerto in questo primo scorcio di stagione. A prendersi la scena è il Betis che, dopo vent'anni, torna a vincere a Barcellona battendo 4-3 i catalani: partita pazzesca con gli andalusi che chiudono il primo tempo in vantaggio di due reti, Messi (doppietta) e Vidal provano a riprenderla ma nel mezzo ci sono le reti di Lo Celso e Canales a regalare un successo storico alla squadra di Setien.

I catalani restano in testa alla classifica ma adesso hanno un solo punto di vantaggio nei confronti del terzetto composto da Atletico Madrid, Siviglia e Alaves: la compagine di Simeone batte 3-2 l'Athletic Bilbao vincendo in rimonta grazie ai gol di Rodri e Godin negli ultimi minuti di gioco mentre ai baschi non basta la doppietta di Williams. Vittoria analoga quella del Siviglia che, tra le mura amiche, batte l'Espanyol in rimonta grazie alle reti di Mercado e Ben Yedder che ribaltano l'iniziale vantaggio ospite con Iglesias. Non smette di stupire l'Alaves che, dopo aver perso con l'Eibar, si riscatta subito batte in rimonta l'Huesca grazie ai gol di Jony e Sobrino mentre agli ospiti non basta l'iniziale vantaggio di Gomez.

Quarto successo consecutivo per il Real Madrid che vince 4-2 in casa del Celta Vigo salendo in sesta posizione con 20 punti: tutto semplice per i castigliani che espugnano il "Balaidos" grazie a Benzema e Ramos, oltre a Ceballos e l'autorete di Cabral, mentre ai galiziani non bastano i gol di Malllo e Mendez. Prezioso successo del Valencia che, nel secondo anticipo del sabato, vince 1-0 in casa del Getafe grazie al rigore di Parejo e sale in quindicesima posizione con 14 punti. Nell'anticipo del venerdì successo esterno della Real Sociedad che si impone 3-1 sul campo del Levante mentre Eibar, Villarreal e Girona pareggiano, rispettivamente, contro Valladolid, Rayo Vallecano e Leganes. Di seguito il quadro completo con risultati e classifica.

I RISULTATI DELLA 12A GIORNATA

Levante-Real Sociedad 1-3

Real Valladolid-Eibar 0-0

Getafe-Valencia 0-1

Atletico Madrid-Athletic Bilbao 3-2

Girona-Leganes 0-0

Alaves-Huesca 2-1

Barcellona-Betis 3-4

Rayo Vallecano-Villarreal 2-2

Siviglia-Espanyol 2-1

Celta Vigo-Real Madrdi 2-4

LA CLASSIFICA: Barcellona 24, Siviglia, Atletico Madrid e Alaves 23, Espanyol 21, Real Madrid 20, Valladolid, Levante e Girona 17, Real Sociedad, Getafe e Betis 16, Eibar 15, Celta Vigo e Valencia 14, Villarreal 11, Athletic Bilbao e Leganes 10, Rayo Vallecano 7, Huesca 6.